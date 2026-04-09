Itu a deschis scorul pentru oaspeţi în minutul 23, după o fază în care i-a amețit pe fundașii adverși, dar Botez a egalat în finalul primei reprize, prin Todor Nedelev (45+2 - din penalty).

Mijlocaşul ofensiv român Cătălin Itu a marcat golul echipei Lokomotiv, în derby-ul oraşului Plovdiv, terminat la egalitate cu Botev, 1-1, miercuri seara, în etapa a 29-a a primei ligi bulgare de fotbal.

Itu, care a jucat 71 de minute, are 3 goluri în 25 de partide jucate în acest sezon.

La Lokomotiv a jucat tot meciul fundaşul român Andrei Chindriş, acesta primind un cartonaş galben în minutul 85.

Lokomotiv se află pe locul 5, cu 45 de puncte, iar Botev ocupă locul 9, cu 37 de puncte.

Levski este lider, cu 66 de puncte (28 de jocuri), urmată de ”eterna campioană” Ludogoreţ Razgrad, 59 p (28 j), ŢSKA Sofia, 55 p (29 j), şi ŢSKA 1948, 53 p (28 j).