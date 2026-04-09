VIDEO Cătălin Itu, Messi din Plovdiv! Cum a marcat românul în derby-ul orașului

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

TAGS:
catalin ituandrei chindrisbotev plovdivLokomotiv PlovdivTodor Nedelev
Din articol

Mijlocaşul ofensiv român Cătălin Itu a marcat golul echipei Lokomotiv, în derby-ul oraşului Plovdiv, terminat la egalitate cu Botev, 1-1, miercuri seara, în etapa a 29-a a primei ligi bulgare de fotbal.

Botev Plovdiv - Lokomotiv Plovdiv 1-1

Itu a deschis scorul pentru oaspeţi în minutul 23, după o fază în care i-a amețit pe fundașii adverși, dar Botez a egalat în finalul primei reprize, prin Todor Nedelev (45+2 - din penalty).

Itu, care a jucat 71 de minute, are 3 goluri în 25 de partide jucate în acest sezon.

La Lokomotiv a jucat tot meciul fundaşul român Andrei Chindriş, acesta primind un cartonaş galben în minutul 85.

Levski Sofia se îndreaptă către un mult așteptat titlu de campioană

Lokomotiv se află pe locul 5, cu 45 de puncte, iar Botev ocupă locul 9, cu 37 de puncte. 

Levski este lider, cu 66 de puncte (28 de jocuri), urmată de ”eterna campioană” Ludogoreţ Razgrad, 59 p (28 j), ŢSKA Sofia, 55 p (29 j), şi ŢSKA 1948, 53 p (28 j).

Publicitate

Info: Agerpres

Foto și video: Lokomotiv Plovdiv

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!