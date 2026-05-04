Conducerea clubului, prin vocea lui Mihai Stoica, a anunțat că plănuiește să aducă un antrenor străin. Roș-albaștrii au încercat să îl readucă la echipă pe Elias Charalambous, însă tehnicianul cipriot a refuzat oferta.

Gigi Becali vrea un antrenor român la FCSB

Au fost vehiculate și alte nume de antrenori străini care să ajungă pe banca ocupată în acest moment de Lucian Filip, însă deocamdată nu s-a concretizat nicio mutare.

Chiar dacă Mihai Stoica a declarat că ar lua în considerare chiar și plecarea de la FCSB în cazul în care Gigi Becali va aduce la echipă un antrenor român, se pare că patronul roș-albaștrilor nu ține cont de dorința președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB și are propriile planuri atunci când vine vorba despre viitorul băncii tehnice.

Conform Fanatik, Gigi Becali vrea să treacă peste opinia lui Mihai Stoica și să numească un antrenor român, chiar dacă s-a vorbit despre antrenori precum Liverani, Gilardino sau Donati.

FCSB vrea să salveze acest sezon prin calificarea în preliminariile Conference League. Pentru a face acest lucru, roș-albaștrii, care ocupă prima poziție în play-out, trebuie să câștige două baraje, mai întâi cu o echipă din play-out, iar mai apoi cu echipa care va veni de pe locul trei sau patru din play-off.

Clasamentul din play-out