Vrea sa faca "Kayserispor Rumen"? Ce jucatori doreste Dan Petrescu la noua sa echipa din Turcia

Dan Petrescu a preluat ultima clasata din Turcia si vrea sa transfere mai multi jucatori din Liga 1, care sa se alature celor trei romani deja aflati la echipa.

Dan Petrescu, campion in Romania in ultimele 3 sezoane, s-a inteles cu Berna Gozbasi, presedinta lui Kayserispor, pentru a prelua "lanterna rosie" din Turcia. Scapata de retrogradare in sezonul trecut, dupa ce Liga Turca de Fotbal a decis ca nicio echipa sa nu retrogradeze din cauza pandemiei de coronavirus, "ros-galbenii" continua si in acest sezon evolutiile slabe si conducatorii au decis sa il inlocuiasca pe experimentatul Samet Aybaba. Pe langa salariul de 500.000 de euro pana in vara, la care se adauga bonusuri si o marire cu 50% pentru stagiunea viitoare, daca reuseste sa scape echipa de la retrogradare, lui Petrescu i s-a promis ca poate face cateva transferuri in perioada de mercato din aceasta iarna.

Printre jucatorii aflati pe lista "Bursucului" pentru a intari echipa se afla Mihai Bordeianu (29 ani), Damjan Djokovici (30 ani), Andrei Burca (27 ani), Billel Omrani (27 ani) si Gabi Iancu (26 ani). In octombrie 2020, Bordeianu, unul dintre jucatorii preferati ai lui Petrescu, s-a transferat la Al Qadisiyah, in Arabia Saudita, contra sumei de 1.4 milioane de euro. Acesta a fost titular in 11 partide in acest sezon, dar echipa sa se zbate in mediocritate, ocupand acum locul 10 in clasament, cu trei puncte mai mult decat formatia de pe prima pozitie retrogradabila, si mijlocasul central defensiv a pierdut lotul nationalei la ultimele meciuri din 2020. Djokovici a anuntat deja ca vrea sa plece de la CFR Cluj, conducatorii fiind si ei de acord sa ii dea drumul, dupa ce croatul a fost vocal in a cere salariile si primele restante si a ajuns la o remuneratie de 18.000 de euro pe luna. El a mai fost dorit de rivala FCSB, de Gaziantep FK, echipa lui Marius Sumudica, si de Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite, iar pretul sau ar fi de 700.000-800.000 de euro, desi este cotat la o valoare dubla.

Burca este cel mai scump jucator din lotul lui CFR Cluj, fiind cotat la 2.3 milioane de euro, si a devenit un obisnuit al nationalei Romaniei in mandatul lui Mirel Radoi. El este urmarit de mai multe echipe din Rusia, iar CFR Cluj ar putea accepta o oferta de 1.5 milioane de euro, in conditiile in care a platit doar 180.000 de euro pentru aducerea sa si FC Botosani nu a pastrat procente dintr-un viitor transfer. In ultimul sezon, Omrani si Petrescu au avut o relatie rece, dupa ce francezului nu i-a fost permis sa plece la Erzurumspor, nou-promovata in prima liga din Turcia, unde primea 1.5 milioane de euro in trei sezoane. Clujenii au cerut 2 milioane de euro in schimbul sau si afacerea a cazut, antrenorul acuzand apoi lipsa de implicare la antrenamente a lui Omrani, ca motiv pentru scoaterea sa din primul "11" al echipei. Insa, Petrescu ramane un fan al fotbalistului crescut de Marseille, mai ales ca poate juca pe toate cele patru pozitii in atac. El este cotat la 2 milioane de euro, dar campioana poate renunta la el pentru jumatate din aceasta suma.

De asemenea, Petrescu l-a vrut pe Iancu de la Viitorul si in perioada cand era antrenor la Cluj, dar suma ceruta in schimbul atacantului nu a fost acceptata de clubul ardelean. Acesta a mai avut o aventura in Turcia, la Karabukspor, in sezonul 2015-2016, cand a fost imprumutat de FCSB, dar jucatorul pare sa-si fi schimbat total mentalitatea. Iancu a fost golgheterul editiei trecute de Liga 1, cu 18 goluri marcate, si a prins lotul nationalei Romaniei la ultimele actiuni. El a fost aproape de transferul la Al Ahly (Qatar), in septembrie 2020, dar mutarea a cazut in ultima clipa, dupa ce arabii nu au mai dorit sa plateasca cei 800.000 de euro ceruti in schimbul sau.

In lotul lui Kayserispor se gasesc trei jucatori romani: portarul Silviu Lung jr (31 ani), fundasul Cristi Sapunaru (36 ani) si atacantul Denis Alibec (30 ani). Clubul din Anatolia Centrala ocupa acum locul 21 in Super Lig, ultimul in clasament, cu 10 puncte dupa 15 meciuri si un golaveraj -12, la 6 puncte in spatele locului 16, ocupat de Genclerbirligi, ultimul care asigura mentinerea in prima liga turca. Printre vedetele lotului turcilor se gasesc englezul Aaron Lennon (ex-Leeds, Tottenham si Everton), portughezii Manuel Fernandes (ex-Benfica, Everton, Valencia, Besiktas si Lokomotiv Moscova) si Miguel Lopez (ex-Porto, Sporting, Lyon si Betis), brazilienii Gustavo Campanharo (ex-Verona, Evian si Ludogoret) si Pedro Henrique (ex-Rennes, PAOK si Astana) si grecul Dimitrios Kolovetsios (ex-AEK Atena si Panathinaikos).