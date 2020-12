BREAKING NEWS | Curg ofertele pentru Dan Petrescu! Ludogorets, ultima intrata in cursa pentru serviciile fostului antrenor de la Cluj

Dupa ce s-a vehiculat interesul unor echipe ca Al Nasr, Celtic sau Wisla Cracovia, acum a venit randul vecinilor bulgari sa puna ochii pe fostul antrenor de la CFR Cluj.

Potrivit jurnalistului bulgar care detine contul de Twitter Metodi_Shumanov, Dan Petrescu se afla pe lista lui Ludogorets.

Rumours coming from Romania that Bulgarian champions Ludogorets, who're looking for a new coach, are considering Dan Petrescu for the job. Petrescu has just left Cluj and Ludogorets have a strong Romanian connection in Moti, Grigore and Keseru...

