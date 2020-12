EXCLUSIV | "Dan Petrescu l-ar fi batut pe arbitru!" Reactie SOCANTA a sefilor CFR-ului: "Elvetienii trebuiau sa iasa de pe teren"

Unul dintre actionarii de la CFR Cluj a vorbit la Pro X despre meciul din ultima etapa a grupelor Europa League.

Stefan Gadola a comentat arbitrajul si s-a plans de modul in care echipa sa a fost eliminata din Europa League. Investitorul considera ca greselile de arbitraj de genul asta strica fotbalul.

"Este groaznic! Este groaznic ce s-a intamplat. Daca vreti sa fiu drastic, daca fotbalistii elvetieni erau sportivi, trebuiau sa iasa de pe teren! Asa cum au facut turcii de la Basaksehir. Nu poti sa dai 11 metri la o faza din 6 metri pentru ca portarul iese si il atinge pe adversar. Ce voia sa faca portarul? Nu are voie sa ridice mana?

M-am uitat de multe ori la fazele discutate. Este incredibil ce s-a putut intampla. Este de neconceput. Sunt si dezamagit pentru ca am auzit multe opinii ale unor specialisti romani care au spus ca ar fi putut fi 11 metri. Nu suntem corecti. Am fost mult mai buni, am luptat, baietii au fost fantastici. Este incredibil ca apoi s-a dat 11 metri si l-a dat si pe portar afara... Va dati seama ca e dureros.

Aceste lucruri strica spiritul sportiv, iar fotbalistii nu mai au caracterul acela de sportiv. In sport intotdeauna unul pierde si trebuie sa intelegi asta, trebuie sa-ti respecti adversarul daca ai luat bataie si a fost corect.

Ce pot sa spuna copiii? Imi spun nepotii mei ca sunt dezamagiti, ma intreaba cum am putut pierde. Pai ce ii invatam pe ei?

Tot continuam, si punem, si dam... Eu stiu sa pierd, nu e nicio problema. Stiu sa pierd si in sport, si in afaceri, invat din esecuri, merg inainte, dar a fost un soc. M-am uitat de zeci de ori la faza aia, n-am inteles nimic. Nu stiu ce rost mai are marcajul de 6 metri.

Daca era Dan Petrescu, cred ca intra pe teren si ii facea ceva arbitrului, cred ca il batea. Ar fi fost incredibil, cred ca exploda pe teren. Exploda, e clar", a declarat Gadola la Ora exacta in sport, lasand sa se inteleaga ca a fost atat de dezamagit incat s-a gandit sa se retraga din fotbal.

In plus, actionarul CFR-ului a vorbit si despre meciul cu FCSB, programat duminica, de la ora 21:00, in a 13-a etapa a Ligii 1.

"Am multa incredere in staff, in Edi Iordanescu. Sunt hotarati si se motiveaza si vor sa ii motiveze si pe jucatori. Urmeaza 3 meciuri foarte importante. O sa vedeti, baietii vor juca. Sunt convins de asta.

Au fost foarte demoralizati, dar am discutat cu unii dintre ei si mergem inainte. Sunt sportivi, sunt puternici si mergem inainte! Ii motivam si vrem sa luptam in continuare. Vrem sa luam titlul in campionat.

Trebuie sa aratam ca suntem o echipa, aratam ca stim si mergem inainte! Uitam ce a fost ca sa mergem mai departe. Pana duminica, baietii o sa fie motivati sa faca un meci frumos si bun si sa castige", a concluzionat Stefan Gadola.