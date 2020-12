Are sanse Dan Petrescu sa preia Celtic? Anunt de ultima ora al scotienilor cu privire la viitorul lui Neil Lennon!

Campioana Scotiei trece printr-o perioada dificila si se afla la 13 puncte in spatele rivalilor de la Rangers.

In acest context, s-a vorbit foarte mult despre posibila inlocuire a antrenorului Neil Lennon, una din principalele variante vehiculate fiind Dan Petrescu.

Se pare insa ca oficialii lui Celtic au hotarat sa il pastreze pe Lennon pana la sfarsitul acestui sezon, considerand ca are capacitatea de a redresa situatia echipei.

"Sedinta clubului s-a terminat cu decizia de a continua cu Neil Lennon. El si stafful sau trebuie sa gaseasca solutii pentru a depasi problemele actuale. Chiar daca fanii au cerut o schimbare, conducerea considera ca Neil Lenon este cel care poate redresa lucrurile", a transmis conducerea campioanei Scotiei potrivit BBC.

Celtic a reusit doar un egal cu St. Johnstone in ultima etapa de campionat si a ajuns la 5 meciuri consecutive fara victorie in toate competitiile.

Pe langa faptul ca se afla la 13 puncte in spatele echipei lui Gerrard si a lui Ianis Hagi, Celtic a obtinut un singur punct in 5 meciuri in grupa de Europa League din care mai fac parte AC Milan, Lille si Sparta Praga.