BREAKING NEWS | SURPRIZA de proportii! Dan Petrescu ar putea sa preia o echipa nationala! Unde este dorit 'Bursucul'

Dupa plecarea de la CFR Cluj, numele lui Dan Petrescu a fost vehiculat la echipe ca Al Nasr, Celtic, Wisla Cracovia sau Ludogorets.

Presa din Arabia dezvaluie o noua informatie de ultim moment si scrie ca Dan Petrescu se afla pe lista nationalei din Emiratele Arabe Unite.

Jorge Luis Pinto urmeaza sa fie inlocuit, iar principalul favorit in acest moment ar fi Emirati Mahdi Ali, care a mai condus echipa nationala in perioada 2012 - 2017.

Cu toate acestea, pe contul de Twitter Arab Gulf Football News, sunt speculate si alte nume, printre care si Dan Petrescu.

Conform sursei citate, pe langa tehnicianul roman, pe lista se mai afla Hector Cuper (ultima oara selectioner la Uzbekistan), Robert Prosinecki (ultima oara antrenor la Denizlispor) si Marcel Keizer (in prezent antrenor la Al Jazira).

Emirati Mahdi Ali who managed the UAE national team from 2012 to 2017, is among the names being considered to replace Jorge Luis Pinto

Other names speculated are Hector Cuper, Robert Prosinecki, Dan Petrescu and Marcel Keizer.#UAE #football @uaefa_ae @AGLeague_EN