"FCSB impresioneaza prin asta!" Care sunt atuurile echipei lui Toni Petrea si cum s-a transformat CFR dupa plecarea lui Dan Petrescu

FCSB si CFR Cluj s-au infruntat in weekend, in derby-ul etapei a 13-a din Liga 1.

Narcis Raducan a comentat modul in care arata cele doua echipe in acest moment. FCSB si CFR Cluj sunt printre principalale candidate la titlu, alaturi de Universitatea Craiova.

Fostul jucator al Stelei a declarat ca FCSB este impresionanta in atac, punctand si cine sunt cei mai in forma jucatori ai lui Toni Petrea.

"In cazul FCSB-ului este spectaculoasa schimbarea lor. La nivelul meciurilor normale din Liga 1 clar au facut spectacol, dar urmeaza adevaratele teste. In ultimii ani, FCSB a picat testul meciurilor de playoff si este foarte interesant de vazut daca dezinvoltura, tehnica, placerea de a juca vor fi puse in aplicare in cele mai importante meciuri. Partea ofensiva a FCSB-ului este impresionanta la nivelul Ligii 1, e o provocare pentru orice aparare din campionat.

Coman a intrat cu gol si este extraordinar pentru un jucator care revine dupa o accidentare. El se pregateste oricum de mai mult timp la capacitate maxima si va da totul. E un jucator de explozie, de sclipire, si cred ca poate sa-si puna in valoare calitatile si fara multe meciuri in picioare. Plus ca e vorba si despre ambitie, e important daca are spatii.

Morutan e si el intr-o forma foarte mare, cred ca este peste Man la forma in acest moment. Iar alternanta intre jucatorii de atac ai FCSB-ului a dat mari rezultate, cumulata bineinteles cu stabilitatea din restul zonelor din teren. FCSB a reusit sa se organizeze bine, alearga foarte mult, arata ca o echipa", a declarat Raducan la Ora exacta in sport.

Fostul fotbalist a vorbit si despre CFR Cluj, echipa care considera ca a capatat un alt aspect odata cu schimbarea antrenorului.

"Daca pana la schimbarea antrenorului, CFR intrase intr-o zona in care nu mai crea surpriza, era doar o echipa foarte bine organizata, care stia fotbal, dar care nu mai surprindea cu nimic, de cateva meciuri mi s-a parut schimbata.

Cand se schimba antrenorul, jucatorii vor sa demonstreze ceva, sa iasa in fata, sa confirme, iar asta s-a vazut la CFR. Echipa a prins o pofta de joc, o mobilitate crescuta si si-a mentinut calitatea de a face fata in meciurile grele", a adaugat Narcis Raducan la Pro X.