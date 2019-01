ULTIMA ORA | S-a facut transferul! Super lovitura: la ce echipa va juca Higuain

Juventus a ajuns la un acord cu Chelsea, iar Gonzalo Higuain va juca pe Stamford Bridge, sub forma de imprumut, pana la finalul sezonului, anunta Sky Sport Italia.

Chelsea are optiune de cumparare, dar si de prelungire a imprumutului pe inca un an.

Agreement reached between #Juventus and #Chelsea for Gonzalo #Higuain! Loan + buy option for 6 months; it can be extended as loan also for one year more (2019/2020 season) if Higuain will get some steps with Chelsea (caps, goals, team targets). ???? #CFC #Chelsea #Juve #Milan