Omul care decide totul la campioana României a anunțat deja mai multe transferuri importante, dar și câteva plecări. Unul dintre jucătorii care vor pleca de la echipa este Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul transferat în iarnă, cu un CV impresionant.

De trei ori campion în Israel și de două ori în Kazahstan, Arad nu a reușit să-l impresioneze pe Becali în cele patru meciuri pe care le-a avut la dispoziție, astfel că va fi liber să-și caute echipă în vară.

Ofri Arad, foarte aproape de Maccabi Haifa

Criticile repetate ale lui Becali la adresa mijlocașului au avut ecouri puternice în presa din Israel, care a scris în ultima perioadă despre o posibilă revenire a lui Arad în țara sa natală.

Maccabi Haifa, echipa alături de care mijlocașul a cucerit trei titluri de campion, ar fi favorită pentru transferul acestuia din vară, scrie publicația sport1.maariv.co.il.

În plus, Arad se numără printre cei mai bine plătiți jucători din lotul celor de la FCSB, cu un salariu lunar de 20.000 de euro. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care Becali vrea să scape de el, mai ales că jocul său nu-l impresionează.

„Vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă și nu are viteză de joc, ritm. Hai să spun un lucru. Eu trebuie să văd că atingi mingea. Dacă nu atingi, nu e în regulă”, spunea Becali, la Digi Sport.

Cine este Ofri Arad

Ofri Arad are 27 de ani și evoluează pe postul de închizător sau fundaș central. Israelianul măsoară 1,82m, s-a format la Maccabi Haifa și are 10 meciuri la echipa națională.

Arad are în palmares cinci titluri consecutive de campion - trei în Israel cu Maccabi Haifa și două în Kazahstan cu Kairat Almaty. La Kairat a purtat inclusiv banderola de căpitan și a jucat în faza principală Champions League din acest sezon.

Mijlocașul a fost titular la Kairat Almaty în meciurile din Champions League cu Sporting Lisabona, Real Madrid, Pafos și Inter, iar împotriva echipei lui Cristi Chivu a reușit să înscrie un gol.

Ofri Arad a rămas liber de contract la finalul lunii decembrie, după ce contractul său cu Kairat Almaty a expirat. În iarnă, a semnat cu FCSB.