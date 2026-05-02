CLASAMENT Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Barcelona a obținut o victorie imensă în lupta la titlu din La Liga.

Barcelona s-a impus cu 2-1 în fața lui Osasuna, într-un meci jucat în deplasare din runda 34 din La Liga.

Catalanii au înscris prin Robert Lewandowski (81') și Ferran Torres (86'), iar Raul Garcia (88') a redus din diferență.

Barcelona, aproape campioană în La Liga! Presiune pe Real Madrid 

Catalanii s-au impus la Pamplona cu două goluri marcate pe final. Lewandowski a deschis scorul târziu în meci, în urma unei centrări perfecte venite de la Rashford și a unei lovituri de cap plasate a polonezului.

Ferran Torres a fost servit cinci minute mai târziu de Fermin Lopez și a dublat avantajul echipei sale.

Golul lui Raul Garcia a redus din diferență și a creat suspans pe final, dar echipa lui Hansi Flick s-a impus în cele din urmă.

Succesul acesta o duce pe Barcelona la 14 puncte de rivala Real Madrid, aflată pe locul doi. Madrilenii sunt obligați să câștige deplasarea de la Espanyol pentru ca echipa catalană să nu devină matematic campioana Spaniei înainte de El Clasico de pe 10 mai.

