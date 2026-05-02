Catalanii au înscris prin Robert Lewandowski (81') și Ferran Torres (86'), iar Raul Garcia (88') a redus din diferență.

Barcelona s-a impus cu 2-1 în fața lui Osasun a, într-un meci jucat în deplasare din runda 34 din La Liga.

Catalanii s-au impus la Pamplona cu două goluri marcate pe final. Lewandowski a deschis scorul târziu în meci, în urma unei centrări perfecte venite de la Rashford și a unei lovituri de cap plasate a polonezului.

Ferran Torres a fost servit cinci minute mai târziu de Fermin Lopez și a dublat avantajul echipei sale.

Golul lui Raul Garcia a redus din diferență și a creat suspans pe final, dar echipa lui Hansi Flick s-a impus în cele din urmă.

Succesul acesta o duce pe Barcelona la 14 puncte de rivala Real Madrid, aflată pe locul doi. Madrilenii sunt obligați să câștige deplasarea de la Espanyol pentru ca echipa catalană să nu devină matematic campioana Spaniei înainte de El Clasico de pe 10 mai.