SIMONA HALEP, ANTRENOR NOU! Chiar Darren Cahill i l-a gasit! Anunt de ULTIMA ORA la Australian Open

Liderul mondial din WTA a dezvaluit cand isi va alege noul antrenor.

Simona Halep a inceput cu dreptul primul turneu de Grand Slam al sezonului, Australian Open 2019. Ea a invins-o pe jucatoarea din Estonia, Kaia Kanepi, locul 70 WTA, scor 6-7, 6-4, 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore si 12 minute de joc.

Chiar daca Darren Cahill a fost prezent la antrenamentele fostei lui eleve la Melbourne, el a absentat de la primul meci al liderului mondial la AO 2019, insa motivat. Tehnicianul australian a comentat meciul dintre Simona Halep si Kaia Kanepi pe postul american ESPN, pentru care lucreaza. De altfel, Cahill a si explicat in direct ce ar trebui sa schimbe Simona in joc pentru a iesi din dezavantaj” "Trebuie sa stea mai aproape de linia de fund. Nu trebuie sa se lase impinsa in spate si sa dea mingi adanci, nu doar pe mijlocul terenului", a spus Cahill in direct.

In schimb, in tribune, alaturi de echipa Simonei, au fost prezenti doi antrenori: Florin Segarceanu si Adrian Marcu. La conferinta de presa, Simona a dezvaluit cand isi va alege noul antrenor: “Darren a participat la cateva antrenamente, ii multumesc. Am simtit ca inca este antrenorul meu. Nu era nicio diferenta. A fost foarte deschis, mi-a dat sfaturi. E minunat sa-l am in apropiere, dar e greu fiindca nu mai face parte din echipa. Nu stiu ce voi face, am nevoie de un antrenor. Voi vedea dupa acest turneu”, a declarat Simona Halep dupa victoria cu Kaia Kanepi.

In turul al doilea, sportiva noastra o va intalni pe Sofia Kenin, locul 37 WTA.

Darren Cahill i-a propus deja un alt antrenor Simonei Halep. "Suntem prieteni, nu se pune problema sa revina. Am stat patru ani impreuna, e alaturi de mine. Conteaza ca e pe aici prin jur, vorbim, ma mai sfatuieste, dar nu mai e antrenorul meu.

Nu se pune problema acum. Darren mi-a recomandat un alt antrenor si o sa tin cont de sfatul lui. Nu pot spune inca cine e pentru ca n-am discutat cu el", a spus Halep, potrivit Adevarul.

SIMONA HALEP: "NU AM ASTEPTARI LA AUSTRALIAN OPEN"



"Sunt pur si simplu bucuroasa ca am putut castiga, nimic altceva. Nimic altceva nu conteaza, fiindca nu joc cel mai bun tenis al meu. Incerc doar sa ma simt bine pe teren si sa progresez de la o zi la alta", a spus Halep.

"Nu am asteptari, fiindca nu sunt la cel mai inalt nivel. Sunt insa motivata. Incerc doar sa ma bucur mai mult si sa fiu fericita pe teren. Nu mai pun presiune pe mine cu rezultatele. Ce vine acum este un bonus", a adaugat ea.

