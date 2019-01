Reactia lui CTP dupa victoria Simonei Halep! "Sa nu ne imbatam cu apa rece" Cum vede calificarea romancei in turul al doilea la Australian Open

Simona Halep a debutat cu dreptul la Australian Open 2019 si s-a impus in primul tur in fata sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, locul 70 WTA, scor 6-7, 6-4, 6-2.

Pentru Simona, acest meci a fost de abia al doilea al sezonului, iar acest lucru s-a putut vedea foarte usor, este de parere jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

"Sa nu ne entuziasmam acum, sa nu ne imbatam cu apa rece. Simona pleca oricum favorita in acest meci. La urma urmei, juca numarul 1 cu numarul 71 sau 73. Deci nu atat rezultatul, cat modul in care a castigat Simona, modul in care s-a trezit, s-a intors in tenisul de inalt nivel, la inceputul setului 2. Pana acolo, Simona si-a lovit picioarele cu racheta. De nu stiu cate ori a strigat spre loja ei: picioare, picioare, trebuie sa trag de picioare. Evident, dupa atatea luni de lipsa de jocuri competitionale, reflexul de a te duce la minge, de a tasni, zvacnirea ei nu mai era in functiune. Si, cu creierul, Simona s-a autosugestionat si a reusit sa dea drumul la picioare. Din acel moment s-a schimbat tot jocul. Kanepi nu a mai putut sa loveasca de pe loc, asezata, cu loviturile ei naprasnice. Simona a plimbat-o, i-a trimis multe mingi inapoi, a erodat-o. Si, important este ca am vazut-o pe Simona din nou cu dorinta de victorie, cuplata la meci", a declarat Cristian Tudor Popescu, la Digi24.

Simona Halep a spus inaintea debutului la Australian Open 2019 ca nu are niciun obiectiv, asta dupa ce anul trecut a disputat finala la Melbourne.

"Si s-a mai vazut ceva. Ca nu a stat chiar degeaba Simona in aceste saptamani si luni si faptul ca s-a antrenat, asa cum spune, in ultima luna s-a antrenat foarte mult, se vede, pentru ca ea a rezistat fizic mult mai bine decat Kanepi. Cred ca este un moment important, ii poate da multa incredere, mai ales ca vine si dupa infrangerea usturatoare de la US Open in fata aceleiasi Kaia Kanepi. Iata ca acum a reusit sa o puna in genunchi literlamente. Este posibil ca parcursul ei la acest Australian Open sa fie mult mai sus decat ne asteptam. Chiar Simona spunea ca nu are mari asteptari de la acest turneu. Dar tocmai aceasta relaxare, a nu pleca cu presiune pe tine, poate sa o duca foarte sus in turneu", a mai precizat Cristian Tudor Popescu.

Simona Halep va juca in turul secund la Melbourne contra Sofiei Kenin, locul 37 WTA, care a invins-o in primul tur pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 111 WTA, scor 6-3, 3-6, 7-5. Ele nu s-au mai intalnit pana in prezent in circuitul feminin de tenis.