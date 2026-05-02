Man, ce nebunie în Olanda! Dennis a jucat în duelul exploziv cu Ajax. Nota sa

Deja campion cu PSV Eindhoven, internaționalul român a fost pe teren într-o partidă de orgoliu.

S-a decis demult lupta pentru titlu, în Olanda, dar la un duel Ajax Amsterdam – PSV Eindhoven vor sări mereu scântei! Ceea ce s-a văzut și sâmbătă, în partida din etapa a 32-a.

Cu Dennis Man (27 de ani) pe bancă până în minutul 72, meciul a fost pe muchie de cuțit. Când românul a fost introdus, tabela arăta deja 1-1, după reușitele semnate de Pepi (1) pentru PSV și de Gaaei pentru gazde (11). 

Cu Man pe teren, s-au mai dat două goluri! Mai întâi, campioana acestei ediții a trecut în frunte, după golul lui Boadu din minutul 77. Dar Ajax a salvat un punct, când Godts a egalat, 2-2, în minutul 90+2.

Așa s-a și încheiat Ajax – PSV, la capătul unei partide în care Dennis Man a luat un cartonaș galben, în minutul 88. Internaționalul român a fost notat cu 6,3 de Flashscore, în condițiile în care media echipei sale a fost de 6,7.

