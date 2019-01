SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN // Explozie de bucurie dupa prima victorie din 2019: "Nimic nu mai conteaza pentru mine!" VIDEO

Simona Halep e fericita. A invins-o pe Kaia Kanepi in primul tur la Australian Open, prima victorie din 2019.

"Nu mai pun presiune pe mine cu rezultatele", a afirmat liderul mondial dupa ce a trecut de estoniana Kaia Kanepi, cu 6-7 (2), 6-4, 6-2, marti, in prima runda a turneului Australian Open.

"Daca ma retrageam, nu aveam sansa sa returnez mingile. Apoi am fost mai agresiva, ceea ce a fost cu adevarat important. Serviciul m-a ajutat astazi. Asa ca eu cred ca in mare a fost un meci bun", a declarat Halep, care venea dupa o serie de cinci partide pierdute.

Romanca, finalista anul trecut la Melbourne, si-a luat revansa in fata jucatoarei estoniene (33 ani, 71 WTA), cea care a invins-o la US Open, cu 6-2, 6-4, in primul tur.

"Sunt pur si simplu bucuroasa ca am putut castiga, nimic altceva. Nimic altceva nu conteaza, fiindca nu joc cel mai bun tenis al meu. Incerc doar sa ma simt bine pe teren si sa progresez de la o zi la alta", a spus Halep.



"Nu am asteptari, fiindca nu sunt la cel mai inalt nivel. Sunt insa motivata. Incerc doar sa ma bucur mai mult si sa fiu fericita pe teren. Nu mai pun presiune pe mine cu rezultatele. Ce vine acum este un bonus", a adaugat ea.

Simona Halep o va intalni in turul urmator pe americanca Sofia Kenin (20 ani, 37 WTA), cea care a trecut in prima runda de Veronika Kudermetova, cu 6-3, 3-6, 7-5.



MATS WILANDER: "NU E NORMAL SA JOACE CU KAIA KANEPI"



Halep a trecut cu greu de Kaia Kanepi, jucatoarea care a eliminat-o in primul tur de la US Open anul trecut. Halep a pierdut primul set la tie-break, insa apoi a revenit si a reusit sa se impuna cu 6-4; 6-2, reusind astfel sa-si ia revansa.

Legendarul Mats Wilander spune ca nu este normal ca doua jucatoare sa se poata intalni la doua turnee de Grand Slam in primul tur consecutiv si cere schimbarea acestei reguli.

"N-ar trebui sa fie posibil ca doua jucatoare sa se intalneasca in primul tur la doua Grand Slam-uri la rand. Nu este normal sa se intample asta", a spus Mats Wilander la EuroSport.



CTP: "SA NU NE IMBATAM CU APA RECE!"

Pentru Simona, acest meci a fost de abia al doilea al sezonului, iar acest lucru s-a putut vedea foarte usor, este de parere jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

"Sa nu ne entuziasmam acum, sa nu ne imbatam cu apa rece. Simona pleca oricum favorita in acest meci. La urma urmei, juca numarul 1 cu numarul 71 sau 73. Deci nu atat rezultatul, cat modul in care a castigat Simona, modul in care s-a trezit, s-a intors in tenisul de inalt nivel, la inceputul setului 2. Pana acolo, Simona si-a lovit picioarele cu racheta. De nu stiu cate ori a strigat spre loja ei: picioare, picioare, trebuie sa trag de picioare. Evident, dupa atatea luni de lipsa de jocuri competitionale, reflexul de a te duce la minge, de a tasni, zvacnirea ei nu mai era in functiune. Si, cu creierul, Simona s-a autosugestionat si a reusit sa dea drumul la picioare. Din acel moment s-a schimbat tot jocul. Kanepi nu a mai putut sa loveasca de pe loc, asezata, cu loviturile ei naprasnice. Simona a plimbat-o, i-a trimis multe mingi inapoi, a erodat-o. Si, important este ca am vazut-o pe Simona din nou cu dorinta de victorie, cuplata la meci", a declarat Cristian Tudor Popescu, la Digi24.

Simona Halep a spus inaintea debutului la Australian Open 2019 ca nu are niciun obiectiv, asta dupa ce anul trecut a disputat finala la Melbourne.



"PRIMA VICTORIE DUPA MULT TIMP!"



Dupa meci, Simona Halep a spus ca aceasta victorie ii da incredere si a avut o reactie cat se poate de sincera pe Twitter, acolo unde a marturisit cat de multumita e pentru primul meci castigat dupa atat de mult timp.

"Prima victorie dupa mult timp! E asa bine!", a scris Simona pe pagina sa de Twitter.



ANALIZA LUI DARREN CAHILL: "SA STEA MAI APROAPE DE LINIA DE FUND!"



Cahill a lipsit din loja Simonei, chiar daca a pregatit-o pe fosta lui eleva in ultimele zile la Melbourne.

Tehnicianul australian a avut o explicatie pentru absenta de azi. El a fost comentatorul partidei din Simona Halep si Kaia Kanepi pe postul american ESPN, pentru care lucreaza. A fost o premiera pentru australian, care nu a mai comentat un meci de-al Simonei de patru ani, el fiind obisnuit sa comenteze meciuri de pe tabloul masculin.

In partida pe care Simona a disputat-o cu Kanepi, cand se afla in dezavantaj, Cahill a explicat in direct la ESPN ce ar trebui sa schimbe sportiva noastra pentru a castiga puncte. "Trebuie sa stea mai aproape de linia de fund. Nu trebuie sa se lase impinsa in spate si sa dea mingi adanci, nu doar pe mijlocul terenului", a spus Cahill in direct.

Desi a lipsit de la meci, Simona i-a transmis fostului sau antrenor un mesaj la sfarsitul partidei. "Imi place in Australia, pot spune ca sunt pe jumatate australianca pentru ca l-am avut pe Darren. Oamenii de aici sunt grozavi, se poarta foarte frumos cu mine", a spus Simona.

In afara de echipa ei, in loja romancei au mai fost Florin Segarceanu si Adrian Marcu.