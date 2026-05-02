Prima opțiune a patronului de la FCSB a fost Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul care a plecat de la echipă după ratarea play-off-ului. Becali a vrut să-l convingă pe acesta să îl ajute doar până la finalul sezonului și așteaptă un răspuns în această perioadă.

Elias Charalambous, refuz pentru Gigi Becali

Pentru acest final de sezon, Becali vrea să câștige barajul pentru Conference League și să califice echipa în cupele europene, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre.

Doar că Elias Charalambous nu este tentat de o revenire la FCSB. Concret, cipriotul nu ar vrea să mai lucreze la o echipă în care patronul este cel care decide totul, scrie digisport.ro, care-l citează pe jurnalistul Viorel Grigoroiu.

Rămâne de văzut dacă FCSB va instala cât de curând un antrenor. Mihai Stoica, managerul general și cel desemnat de Becali să rezolve această problemă, a anunțat că are deja o listă cu antrenori străini care pot prelua echipa.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.