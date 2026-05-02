Cristi Chivu și Inter sunt foarte aproape de o performanță incredibilă la finalul acestui sezon; dubla internă: câștigarea Cupei Italiei și a campionatului.

„Nerazzurrii” pot reuși să cucerească „Scudetto” chiar în această etapă. Partida Inter - Parma, din runda 35 din Serie a, va avea loc duminică, 3 mai, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Como - Napoli 0-0: Cristi Chivu, drum liber înspre Scudetto

Napoli a remizat pe terenul lui Como, scor 0-0, într-un meci din runda 35 din Serie A.

Echipa lui Antonio Conte avea nevoie de o victorie pentru a o obliga pe Inter să câștige cu Parma pentru a-și adjudeca titlul în Serie A.

Astfel, în urma remizei dintre Napoli și Como, echipa lui Cristi Chivu are nevoie de minim de un egal cu Parma pentru a deveni campioana Italiei în acest sezon.

Carlos Cuesta a recunoscut munca lui Cristi Chivu la Parma

Înlocuitor antrenorului român la Parma și actualul tehnician al „cruciaților” a vorbit despre importanța pe care avut-o Cristi Chivu în acest sezon prin „moștenirea” pe care a lăsat-o.

Carlos Cuesta a punctat și greutatea meciului de duminică pentru antrenorul român și pentru Inter.

„Chivu a pus baze importante pentru a ne ajuta să evităm retrogradarea anul trecut, iar aceste certitudini ne-au ajutat să atingem acest obiectiv anul acesta. Am încercat să creștem și să mergem mai departe.

Îmi imaginez că se va concentra și va da tot ceea ce are mai bun la meciul cu Parma. Am urmărit realizările sale de la Inter. Va fi special pentru el, dar și pentru noi va fi o oportunitate de a juca împotriva unei echipe puternice, de a crește și de a ne demonstra nivelul”, a spus Carlos Cuesta, antrenorul Parmei.

Carlos Cuesta a salvat-o pe Parma de la retrogradare cu patru etape înaintea finalul de sezon în Serie A.

Fost echipă a lui Cristi Chivu are 42 de puncte și se află pe locul 12 în campionat.

Cum arată Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu