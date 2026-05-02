GALERIE FOTO Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi Sporturi
Amir Kiarash
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Delegația tricoloră face furori, la Santa Susanna (Spania), unde poate cuceri titlul european, la cum a pășit în concurs.

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Gabriel TonceanSanta SusannaFitnessculturism
Din articol

După un ciclu de pregătire dur, cu mari sacrificii și o disciplină de fier, delegația României a atacat Europenele de la Santa Susanna și a fost răsplătită cu rezultate excelente, încă din prima zi.

Potrivit bilanțului prezentat de președintele Federației Române de Fitness și Culturism, Gabriel Toncean, la debutul în competiție, România a obținut 14 clasări pe podium! Iată de unde au venit medaliile noastre:

AUR (6)

*Roberto Ifrim – locul 1, Men’s Physique up to 173 cm

*Sebastian Șerpescu – locul 1, Men’s Physique up to 176 cm

*Andreea Caracudă & Ionuț Coman – locul 1, Fit Pairs

*Petrișor Vasilcoiu – locul 1, Men’s Fit Open

*Ionuț Coman – locul 1, Men’s Fit Model Open

*Dorian Armaș – locul 1, Master Men’s Fit Model 40+

ARGINT (5)

*Victor Boncoi – locul 2, Junior Men’s Physique 15–20 ani

*Maria Brătilescu & Sebastian Șerpescu – locul 2, Fit Pairs

*Dorian Armaș – locul 2, Men’s Physique up to 182 cm

*Roberto Frățilă – locul 2, Junior Men’s Classic Bodybuilding 21–23 ani

*Roberto Frățilă – locul 2, Men’s Classic Bodybuilding up to 175 cm

BRONZ (3)

*Adrian Dumitru – locul 3, Junior Men’s Bodybuilding 15–20 ani

*Dorian Armaș – locul 3, Master Men’s Classic Physique 40+

*Roberto Frățilă – locul 3, Men’s Games Classic Bodybuilding up to 180 cm

ALTE REZULTATE NOTABILE

*Ciprian Borcan – locul 4, Men’s Physique up to 173 cm

*Cristinel Cojoacă – locul 4, Men’s Physique up to 182 cm

*Ionuț Coman – locul 4, Men’s Physique over 182 cm

*Adrian Dumitru – locul 4, Junior Men’s Classic Bodybuilding 15–20 ani

*Silviu Burcea – locul 4, Men’s Fit Model Open

*Adrian Dumitru – locul 5, Junior Men’s Games Classic Bodybuilding 15–20 ani

România, la înălțime la Europenele de la Santa Susanna

  • Fitness culturism22
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ÎNAPOI LA ARTICOL

Șeful FRCF, reales vicepreședinte al forului european

După rezultatele remarcabile ale României, în prima zi a Europenelor de la Santa Susanna, șeful Federației Române de Culturism și Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a comentat debutul tricolorilor în competiție.

Dincolo de rezultate, ceea ce contează cu adevărat este nivelul, atitudinea și modul în care sportivii noștri au reprezentat România. Seriozitate, disciplină și respect pentru acest sport“, a spus Gabriel Toncean.

La Santa Susanna, președintele forului român de specialitate a avut și o reușită personală: a fost reales vicepreședinte al Federației Europene de Culturism și Fitness. 

Se împlinesc 4 ani de când am primit pentru prima dată această responsabilitate. 4 ani de muncă constantă, de implicare directă și de construcție, alături de o echipă puternică și sub coordonarea președintelui Rafael Santonja. Pentru mine, această funcție nu a fost niciodată un titlu. A fost și rămâne o responsabilitate. O responsabilitate față de sport. Față de sportivi. Față de comunitatea fitness-ului european. Îi mulțumesc președintelui Rafael Santonja pentru încredere, pentru susținerea constantă din toți acești ani și îl felicit pentru realegerea în funcția de președinte“, a reacționat Gabriel Toncean.

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