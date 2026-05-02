După un ciclu de pregătire dur, cu mari sacrificii și o disciplină de fier, delegația României a atacat Europenele de la Santa Susanna și a fost răsplătită cu rezultate excelente, încă din prima zi.

Potrivit bilanțului prezentat de președintele Federației Române de Fitness și Culturism, Gabriel Toncean, la debutul în competiție, România a obținut 14 clasări pe podium! Iată de unde au venit medaliile noastre:

AUR (6)

*Roberto Ifrim – locul 1, Men’s Physique up to 173 cm

*Sebastian Șerpescu – locul 1, Men’s Physique up to 176 cm

*Andreea Caracudă & Ionuț Coman – locul 1, Fit Pairs

*Petrișor Vasilcoiu – locul 1, Men’s Fit Open

*Ionuț Coman – locul 1, Men’s Fit Model Open

*Dorian Armaș – locul 1, Master Men’s Fit Model 40+

ARGINT (5)

*Victor Boncoi – locul 2, Junior Men’s Physique 15–20 ani

*Maria Brătilescu & Sebastian Șerpescu – locul 2, Fit Pairs

*Dorian Armaș – locul 2, Men’s Physique up to 182 cm

*Roberto Frățilă – locul 2, Junior Men’s Classic Bodybuilding 21–23 ani

*Roberto Frățilă – locul 2, Men’s Classic Bodybuilding up to 175 cm

BRONZ (3)

*Adrian Dumitru – locul 3, Junior Men’s Bodybuilding 15–20 ani

*Dorian Armaș – locul 3, Master Men’s Classic Physique 40+

*Roberto Frățilă – locul 3, Men’s Games Classic Bodybuilding up to 180 cm

ALTE REZULTATE NOTABILE

*Ciprian Borcan – locul 4, Men’s Physique up to 173 cm

*Cristinel Cojoacă – locul 4, Men’s Physique up to 182 cm

*Ionuț Coman – locul 4, Men’s Physique over 182 cm

*Adrian Dumitru – locul 4, Junior Men’s Classic Bodybuilding 15–20 ani

*Silviu Burcea – locul 4, Men’s Fit Model Open

*Adrian Dumitru – locul 5, Junior Men’s Games Classic Bodybuilding 15–20 ani