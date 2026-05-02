După un ciclu de pregătire dur, cu mari sacrificii și o disciplină de fier, delegația României a atacat Europenele de la Santa Susanna și a fost răsplătită cu rezultate excelente, încă din prima zi.
Potrivit bilanțului prezentat de președintele Federației Române de Fitness și Culturism, Gabriel Toncean, la debutul în competiție, România a obținut 14 clasări pe podium! Iată de unde au venit medaliile noastre:
AUR (6)
*Roberto Ifrim – locul 1, Men’s Physique up to 173 cm
*Sebastian Șerpescu – locul 1, Men’s Physique up to 176 cm
*Andreea Caracudă & Ionuț Coman – locul 1, Fit Pairs
*Petrișor Vasilcoiu – locul 1, Men’s Fit Open
*Ionuț Coman – locul 1, Men’s Fit Model Open
*Dorian Armaș – locul 1, Master Men’s Fit Model 40+
ARGINT (5)
*Victor Boncoi – locul 2, Junior Men’s Physique 15–20 ani
*Maria Brătilescu & Sebastian Șerpescu – locul 2, Fit Pairs
*Dorian Armaș – locul 2, Men’s Physique up to 182 cm
*Roberto Frățilă – locul 2, Junior Men’s Classic Bodybuilding 21–23 ani
*Roberto Frățilă – locul 2, Men’s Classic Bodybuilding up to 175 cm
BRONZ (3)
*Adrian Dumitru – locul 3, Junior Men’s Bodybuilding 15–20 ani
*Dorian Armaș – locul 3, Master Men’s Classic Physique 40+
*Roberto Frățilă – locul 3, Men’s Games Classic Bodybuilding up to 180 cm
ALTE REZULTATE NOTABILE
*Ciprian Borcan – locul 4, Men’s Physique up to 173 cm
*Cristinel Cojoacă – locul 4, Men’s Physique up to 182 cm
*Ionuț Coman – locul 4, Men’s Physique over 182 cm
*Adrian Dumitru – locul 4, Junior Men’s Classic Bodybuilding 15–20 ani
*Silviu Burcea – locul 4, Men’s Fit Model Open
*Adrian Dumitru – locul 5, Junior Men’s Games Classic Bodybuilding 15–20 ani