Cristiano Bergodi pregătește toate armele pentru titlul din Superliga: „Sper să fie recuperat”

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”

Dan Nistor, descătușat după ce a marcat golul victoriei în prelungiri contra lui FC Argeș: „Aceasta este cheia”

Antrenorul lui ”U” Cluj a vorbit despre victoria obținută în ultimele minute de echipa sa în urma unei lovituri de la 11 metri.

Cristiano Bergodi a recunoscut că FC Argeș le-a pus probleme serioase, dar a fost mulțumit de prestația echipei sale. Tehnicianul a dezvăluit când ar putea reveni Jovo Lukic.

„Am întâlnit-o o echipă bună, o echipă greu de bătut. Nu are probleme cu echipele de play-off, e agresivă. Noi nu am jucat foarte bine în prima repriză, e o victorie mare pentru noi ca să stăm acolo sus, să ne asigurăm locul pentru cupele europene, asta ar fi obiectivul nostru. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla.

E normal să se discute, sunt meciuri în care un episod decide cine va câștiga. Nu mă interesează ce spune lumea. Echipa asta poate juca de la egal la egal cu oricine. Am făcut o repriză a doua foarte bună, am avut ocazii, am centrat și am meritat victoria. S-a întâmplat acel episod cu penalty-ul și asta a determinat.

Fără să ne entuziasmăm, noi am construit această echipă, acest parcus extraordinar. E meritul băieților, sunt o grămadă de victorii la rând. Mă bucur pentru ei, obiectivul nostru e să ajungem într-o cupă europeană.

Trică l-a înlocuit bine pe Lukic, e un tânăr, nu e ușor să pui presiune pe el. S-a vorbit mult de Lukic în această perioadă. A dat 18 goluri, e un atacant foarte important. Trică are viitorul în față, Lukic sper ca pentru meciul cu Rapid să fie recuperat.

Trebuie să fim echilibrați, nu mă entuziasm sau mă descurajez pentru ceva, trebuie să ținem echilibrul și cred că putem face ceva frumos în acest an, să fie cel mai bun sezon al clubului”, a spus Cristiano Bergodi.

În urma acestui rezultat, ”U” Cluj a urcat pe primul loc din Superliga, iar Universitatea Craiova se află pe poziția secundă, la egalitate de puncte. Oltenii au nevoie să nu piardă meciul cu Dinamo pentru a redeveni liderul în play-off.

De cealaltă parte, FC Argeș rămâne pe poziția a șasea, la două „lungimi” de Rapid.