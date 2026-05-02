La interviurile de după meci, Dan Nistor, marcatorul golului victoriei Universității Cluj din prelungiri, a răsuflat ușurat.

Dan Nistor, ușurat după „U” Cluj - FC Argeș 1-0

Nistor a susținut că lotul echilibrat este cheia din spatele succesului „șepcilor roșii” din stagiunea curentă.

„A fost un meci foarte greu, fiecare echipă putea să câștige. Ne bucurăm că am obținut această victorie, era foarte importantă după două înfrângeri consecutive. Cred că suntem pe drumul cel bun.

E bine, sperăm să continuăm la fel și săptămâna viitoare, avem un meci foarte greu cu Rapid. Vreau să le mulțumesc suporterilor care au venit în număr destul de mare, ținând cont că ieri a fost 1 mai și toată lumea a fost cu grătare.

Nistor: „Cred că aceasta este cheia”

E o presiune foarte mare, ne-am dorit să jucăm cu această presiune, cred că o merităm. În continuare suntem acolo sus și de ce să nu sperăm că cei de la Craiova o să se încurce cu cei de la Dinamo?

Avem un lot foarte echilibrat și cred că aceasta este cheia. Suntem un grup unit și ne bucurăm foarte mult pentru această victorie. Dacă nu greșesc, cred că în mare parte ne-am asigurat locul 3.

E foarte important, al doilea an la rând în Europa, cred că este o performanță destul de mare. Mai avem și finala Cupei, trei meciuri de campionat, aceste partide pot fi o pagină foarte importantă din istoria acestui club”, a declarat Dan Nistor, la flash-interviuri.

Situația din clasament și echipele utilizate

Soarta celor trei puncte a fost decisă în minutul 90, când Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalty. Nistor a transformat, iar „U” Cluj s-a impus cu 1-0 în fața piteștenilor.

Clujenii lui Bergodi au trecut, deocamdată, pe primul loc al clasamentului, cu 42 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, care va juca duminică, împotriva lui Dinamo. FC Argeș e ultima în play-off, cu 30 de puncte.