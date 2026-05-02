Florin Talpan se opune asocierii la Steaua. Care este unica soluție acceptată de jurist pentru promovare

Florin Talpan se opune asocierii la Steaua. Care este unica soluție acceptată de jurist pentru promovare Fotbal intern
Juristul clubului din Ghencea respinge planul ministrului Apărării de a aduce investitori privați. Talpan cere modificarea Legii Sportului pentru ca echipa să aibă drept de promovare.

Viitorul echipei de fotbal CSA Steaua continuă să fie subiect de dispută internă. În timp ce Radu Miruță, actualul ministru al Apărării, poartă negocieri pentru o asociere cu mediul privat pentru a obține dreptul de a juca pe prima scenă, Florin Talpan are o cu totul altă viziune pentru trupa antrenată de Daniel Oprița.

Juristul clubului militar insistă ca echipa să rămână exclusiv în domeniul public. Potrivit acestuia, atragerea unor finanțatori din afara ministerului ar putea duce la repetarea greșelilor din trecut. Pe contul său de Facebook, Talpan a transmis care este singura variantă viabilă pentru gruparea roș-albastră.

„În ceea ce privește viitorul Clubului Steaua București, consider că o asociere nu este de dorit, deoarece s-ar putea ajunge la reapariția unor situații de tip Becali. Soluția reală rămâne modificarea Legii Sportului, astfel încât clubul să poată performa și promova în condiții legale și corecte.

„De-a lungul timpului, mulți miniștri ai MApN s-au perindat, iar pe timpul mandatului au încercat să își asocieze imaginea cu munca mea, în scop electoral și pentru obținerea de voturi. Toți au promis că vor aduce Steaua în Liga 1 prin soluții simple, dar greșite”, a scris Florin Talpan pe rețelele de socializare.

Negocierile continuă la nivel de minister

Poziția lui Florin Talpan contrastează puternic cu demersurile recente ale lui Radu Miruță. Acesta a anunțat că a deschis discuțiile cu oameni de afaceri dispuși să susțină financiar echipa și să plătească pentru drepturile de marcă.

„Există interes real. Există oameni pregătiți să investească. Și, poate cel mai important, există dorința de a face lucrurile corect. [...] Astăzi, această fereastră este deschisă”, a transmis ministrul Apărării, care a estimat că prima rundă de negocieri cu cei interesați se va încheia săptămâna viitoare.

Dacă forma de organizare a clubului se va schimba până la startul noului campionat, formația din Ghencea, aflată în prezent în play-off-ul Ligii 2 pe un loc ce asigură barajul, ar putea obține din punct de vedere legal dreptul de a evolua în SuperLiga din sezonul viitor.

Publicitate
Oana Gheorghiu s-a „scuzat” după ce le-a cerut parlamentarilor pe e-mail să voteze după conștiință: „Mi-am permis aroganța”
Florin Talpan l-a învins din nou pe Gigi Becali, dar fumegă de supărare: „M-au sancționat”
Talpan mută războiul cu FCSB în Elveția! Instituția la care a apelat după ce UEFA l-a ignorat
Dumitru Dragomir, mesaj direct pentru Talpan: „Dacă era în tabăra lui Gigi Becali, era făcut de mult general”
Un singur remarcat pentru Gigi Becali după eșecul cu Csikszereda. Cine a salvat aparențele
Ilie Dumitrescu a urmărit-o pe FCSB și s-a convins: ”Le dau 90 la sută șanse”
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă
Florin Prunea a rămas ”blocat” de un antrenor din Superliga: ”Revelația acestui sezon! Jos pălăria în fața lui”
Mutări masive la FCSB: Gigi Becali anunță 7 plecări și o prelungire de contract după eșecul cu Csikszereda

Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"

Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB: "Dacă nu vine Charalambous, mă supăr și poate îl iau pe el"



Un singur remarcat pentru Gigi Becali după eșecul cu Csikszereda. Cine a salvat aparențele
Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă
Ilie Dumitrescu a urmărit-o pe FCSB și s-a convins: ”Le dau 90 la sută șanse”
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Ce lovitură poate da Cristi Chivu la Inter: ”E gata de transfer / A fost oferit printr-un intermediar”
A venit replica lui Ilie Năstase pentru Florin Talpan: "Port uniforma când vreau eu"
Cum a descris-o Florin Talpan pe FCSB când a auzit că echipa lui Becali vrea să joace în Ghencea în preliminariile UCL
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Au anunțat meciul cu Steaua, dar jucau împotriva FCSB! CSA a comentat imediat la postare
Programul complet din sezonul 2024/25 din Liga 2! Cu cine se vor duela FCU Craiova și CSA Steaua în prima etapă
stirileprotv Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, deţine acţiuni

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Reacția unui șofer prins băut în trafic de 1 Mai, întrebat de rezultatul etilostului: „De la parfum”. A rămas fără permis

stirileprotv Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

