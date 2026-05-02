Florin Talpan se opune asocierii la Steaua. Care este unica soluție acceptată de jurist pentru promovare

Viitorul echipei de fotbal CSA Steaua continuă să fie subiect de dispută internă. În timp ce Radu Miruță, actualul ministru al Apărării, poartă negocieri pentru o asociere cu mediul privat pentru a obține dreptul de a juca pe prima scenă, Florin Talpan are o cu totul altă viziune pentru trupa antrenată de Daniel Oprița.

Juristul clubului militar insistă ca echipa să rămână exclusiv în domeniul public. Potrivit acestuia, atragerea unor finanțatori din afara ministerului ar putea duce la repetarea greșelilor din trecut. Pe contul său de Facebook, Talpan a transmis care este singura variantă viabilă pentru gruparea roș-albastră.

„În ceea ce privește viitorul Clubului Steaua București, consider că o asociere nu este de dorit, deoarece s-ar putea ajunge la reapariția unor situații de tip Becali. Soluția reală rămâne modificarea Legii Sportului, astfel încât clubul să poată performa și promova în condiții legale și corecte.

„De-a lungul timpului, mulți miniștri ai MApN s-au perindat, iar pe timpul mandatului au încercat să își asocieze imaginea cu munca mea, în scop electoral și pentru obținerea de voturi. Toți au promis că vor aduce Steaua în Liga 1 prin soluții simple, dar greșite”, a scris Florin Talpan pe rețelele de socializare.