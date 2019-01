Simona Halep, cat se poate de sincera! Ce mesaj a transmis romanca pe Twitter dupa victoria in fata Kaiei Kanepi: "E atat de bine!"

Simona Halep a reusit prima victorie in ultimele cinci luni!

Simona s-a impus in primul tur la Australian Open in fata Kaiei Kanepi, scor 6-7 6-4 6-2. Pentru romanca, victoria de la Melbourne a fost o revansa pentru meciul pierdut in primul tur la US Open anul trecut in fata estoniencei.

Halep a luptat din greu pentru victorie si astazi, ba chiar s-a enervat pe parcursul partidei si s-a mustrat pe sine pentru greselile impardonabile pe care le-a facut.

Totusi, a reusit sa se concentreze si sa castige seturile 2 si 3.

Dupa meci, Simona Halep a spus ca aceasta victorie ii da incredere si a avut o reactie cat se poate de sincera pe Twitter, acolo unde a marturisit cat de multumita e pentru primul meci castigat dupa atat de mult timp.

"Prima victorie dupa mult timp! E asa bine!", a scris Simona pe pagina sa de Twitter.