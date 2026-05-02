Selecţionata feminină a României (numărul 7 mondial) a reuşit o victorie remarcabilă în valoroasei formaţii a Coreei de Sud (numărul 3 mondial), cu scorul de 3-2, sâmbătă seara, la Campionatele Mondiale de tenis de masă de la Londra.

Bernadette Szocs a învins-o în primul meci pe Gahyeon Park, cu 3-0 (11-4, 12-10, 11-6), apoi Elizabeta Samara a fost întrecută de Nayeong Kim cu 3-1 (11-6, 8-11, 11-6, 11-6), după care asiaticele au preluat conducerea, în urma meciului pierdut de Andreea Dragoman cu Ha Eun Yang, scor 2-3 (8-11, 11-6, 11-6, 9-11, 7-11).

Bernadette Szocs (foto) a obţinut o nouă victorie pentru tricolore, 3-0 (11-7, 11-6, 12-10) cu Nayeong Kim, iar Samara a învins-o în meciul decisiv pe Gahyeon Park, cu 3-1 (7-11, 11-8, 11-8, 11-5).