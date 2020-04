Fost jucator al lui Liverpool, implicat intr-un accident de masina, impreuna cu fiica lui! Cei doi au fost dusi la spital 

Un fost fundas al lui Liverpool se indrepta spre casa cand a facut accident cu masina, in care se afla impreuna cu fiica sa.

John Arne Riise si fiica lui au fost internati intr-un spital din Norvegia, dupa ce au fost implicati intr-un accident auto.

Conform Independent, fostul fundas in varsta de 39 de ani isi luase fata din Tonsberg si o ducea acasa. Accidentul s-a petrecut noaptea, atunci cand a fost nevoit sa vireze in incercarea de a evita ceva de pe drum, moment in care masina a iesit din decor si a alunecat pana intr-o sina.

Politia a gasit masina abandonata pe marginea drumului, in timp ce Riise si fata lui, Ariana, au fost transportati la spital ca masura de precautie.

Agentul fostului fotbalist a confirmat accidentul, declarand ca cei doi sunt in stare constienta si in afara pericolului.