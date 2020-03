Surpriza de proportii in Premier League! A plecat pe 63 de milioane de euro de la Liverpool si a devenit al doilea cel mai scump jucator din lume! Klopp il vrea acum inapoi! Cine se poate intoarce pe Anfield

In 2015, Liverpool l-a vandut pe Sterling (25 de ani) la Manchester City in schimbul a 63 de milioane de euro. Din acel moment, Sterling a adunat 238 de meciuri, a oferit 72 de pase de gol si marcat 89 de goluri pentru echipa antrenata de Guardiola in toate competitiile, iar in acest moment a ajuns sa fie al doilea cel mai valoros jucator din lume, potrivit transfermarkt.com.

Cota sa a ajuns la 160 de milioane de euro, iar potrivit L'Equipe, Liverpool al vrea sa il aduca inapoi pe Anfield pe atacant. In cazul in care Sadio Mane o va parasi pe Liverpool, fotbalistul fiind dorit de Real Madrid, formatia de pe Anfield ia foarte serios in calcul posibilitatea de a-l transfera pe Sterling.

