Coutinho se poate intoarce in Premier League. Destinatie surpriza pentru jucatorul care a devenit ZEU in tricoul lui Liverpool

Chelsea este dornica sa il imprumute pe brazilian pentru ca apoi sa il cumpere definitiv.

In 2018, Barcelona ii platea 145 de milioane de euro lui Liverpool pentru transferul lui Coutinho, dar acesta nu a reusit sa se impuna pe Camp Nou. In acest sezon a fost imprumutat la Bayern Munchen, iar din ultimele informatii nemtii nu vor sa il pastreze definitiv.

Chelsea e gata sa inceapa negocierile imediat ce fereastra de transferuri va fi deschisa, conform ziarului catalan "Sport".

Tot "Sport" a scris ca londonezii doresc sa il imprumute pe brazilian sezonul viitor pentru 15 milioane de euro si ca sunt dispusi sa ii plateasca si salariul in totalitate.

Cu toate acestea, Barcelona doreste sa il vanda definitiv in aceasta vara pe Coutinho, iar pretul fixat de catalani este de 90 de milioane de lire sterline, cu 55 de milioane mai putin decat i-au platit lui Liverpool in urma cu 2 ani.

Managerul lui Chelsea, Frank Lampard, il vede pe jucatorul Barcelonei drept inlocuitorul perfect pentru Willian, al carui contract expira in aceasta vara.

In tricoul Barcelonei, Coutinho are doar 76 de apartii si a reusit sa inscrie 21 de goluri in toate competitiile.