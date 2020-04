Anuntul facut de presedintele UEFA despre titlul la care Liverpool VISEAZA de 30 de ani! Mesajul lui Ceferin 

Suspendarea campionatelor de fotbal ar putea fi tot mai certa in cazul in care pandemia de coronavirus continua sa avanseze ca pana acum, deoarece reluarea meciurilor ar fi imposibila.

Ultimul scenariu pe care il vor lua in calcul oficialii UEFA va fi suspendarea campionatelor, iar in acest caz, ar trebui stabilite campioanele fiecarei tari in parte.

Fanii lui Liverpool sunt ingrijorati ca ar putea interveni ceva in drumul catre titlu al "cormoranilor", titlu la care viseaza din 1990. Insa, echipa lui Jurgen Klopp are deja 25 de puncte avans in clasament, iar ultima declaratie a lui Aleksander Ceferin, presedintele UEFA i-a linistit pe fani.

"Nu pot sa vad cum ar putea ramane Liverpool fara titlul de campioana. Daca Premier League se va relua, Liverpool va castiga aproape sigur titlul. Teoretic nu e gata inca, dar practic Liverpool e ca si campioana.

Daca totusi nu se va relua sezonul, va trebui sa gasim o cale de a declara rezultatele finale, sa decidem o campioana. Si din nou, nu imi pot imagina un scenariu in care Liverpool nu ar fi campioana", a declarat Aleksander Ceferin pentru Ekipa.