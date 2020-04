Timo Werner intre Bayern si Liverpool! Unde este sfatuit atacantul sa mearga

Atacantul lui Leipzig este unul dintre cei mai cautati jucatori de pe piata de transferuri

Timo Werner, atancatul german al lui RB Leipzig, este unul dintre cei mai buni atacanti din Europa la momentul actual si s-a vorbit de faptul ca Liverpool doreste sa se "betoneze" in atac prin aducerea sa.

Bild Sport scrie ca o alta destinatie posibila pntru atacant este Bayern Munchen. Hans Flick, antrenorul de la campioana Germaniei si-a prelungit contractul pana in 2023 si este un mare sustinator al stilului de joc al lui Werner.

Dimitar Berbatov, fostul atacant de la Manchester United si Leverkusen, a declarat ca il vede pe Timo mai aproape de Bayern Munchen decat de Liverpool: "Bayern joaca in fiecare an in Liga Campionilor si domina campionatul Germaniei. Nu ar fi o schimbare prea mare. Stie liga, clubul si s-ar acomoda mult mai usor cu mediul." a declarat Berbatov pentru Betfair.

Fostul mare atacant stie despre ce vorbeste. In 2006 a plecat de la Leverkusen la Tottenham, pentru ca mai apoi sa semneze cu Mancheter United si sa castige doua titluri in Anglia.

Timo Werner are o clauza de reziliere a contractului cuprinsa intre 55 si 60 de milioane de euro. Problema este ca aceasta clauza este valabila doar pana la sfarsitul lunii aprilie, iar acum este destul de dificil de platit datorita crizei financiare cauzate de coronavirus.

Neamtul are aproape 90 de goluri in 3 sezoane si jumatate pentru Leipzig si a reusit sa se califice in sferturile Ligii Campionilor alaturi de colegii sai, dupa ce au eliminat-o pe Tottenham.