"Ce ai face daca l-ai avea pe Salah adversar?" Genial! Norvegianul Riise, fost castigator al Ligii cu Liverpool, a starnit hohote de ras

Fost castigator al Ligii Campionilor cu Liverpool, norvegianul John Arne Riise, ajuns la 38 de ani, a fost intrebat ce ar face daca l-ar avea adversar pe Salah.

John Arne Riise a castigat Liga Campionilor cu Liverpool, in 2005, in seara magica de la Istanbul. In prezent, el s-a retras, dar urmareste in continuare meciurile echipei care i-a ramas intiparita in suflet.

Riise a fost intrebat ce ar face daca l-ar avea adversar pe cel mai in forma jucator al lui Liverpool, egipteanul Mohamed Salah. Acesta a oferit un raspuns amuzant, care s-a viralizat pe retelele de socializare.

"Cu siguranta m-as da accidentat si as spune ca nu pot sa joc in acel meci", a spus el.

Salah a marcat al 38-lea gol al sezonului in victoria 3-0 contra lui Manchester City.

