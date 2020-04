Liverpool il BLINDEAZA pe Klopp! Contractul URIAS pe care vor sa i-l ofere neamtului pentru a se asigura ca REFUZA nationala Germaniei 

Germanul castiga acum 17.5 milioane de euro pe sezon, dar i se promite o marire consistenta a contractului.

In decembrie 2019, Jurgen Klopp si-a prelungit contractul cu Liverpool pana in 2024, dar conducerea “cormoranilor” vrea sa ii mai ofere inca 4 ani, pentru ca antrenorul se afla pe lista de posibili inlocuitori ai lui Joachim Low pentru postul de selectioner al Germaniei. Contractul lui Low expira in 2022, iar sefii DFB vor sa numeasca un antrenor interimar pentru doi ani si apoi sa il aduca pe Klopp ca selectioner.

Desi are un salariu de 17.5 de milioane de euro pe sezon, germanul este atras cu o crestere salariala pentru a semna prelungirea si cu un buget consistent de transferuri in vara, printre jucatorii doriti de antrenor aflandu-se Raheem Sterling, Jadon Sancho, Timo Werner, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, James Madisson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Kai Havertz, Todd Cantwell, Milot Rashica sau Malick Thiaw. Proprietarii americani ai clubului isi doresc sa aiba o „dinastie Klopp” la Liverpool, asa cum au avut Manchester United cu Alex Ferguson (26 ani) si Arsenal cu Arsene Wenger (22 ani).

Klopp a ajuns pe Anfield in 2015 si a agsit o echipa mediocra, dar a reusit sa castige Champions League, Supercupa Europei si Campionatul Mondial al Cluburilor, iar in acest sezon este lider detasat in campionat, la 25 de puncte de Manchester City, avand nevoie de doar doua victorii ca sa castige primul titlu pentru „cormorani” in Premier League (competitie infiintata in 1992).