L-a luat pe "Anfield" acasa! :) Ironia unui jucator de la Atletico Madrid dupa ce a eliminat-o pe Liverpool din Champions League

Atletico Madrid a reusit sa o elimine pe Liverpool din optimile de finala ale Champions League. Scorul a fost 1-0 in tur, pentru madrileni, care au reusit sa cucereasca "Anfield" si s-au impus si in deplasare, cu 3-2.

Marcos Llorente, eroul lui Atletico Madrid si autorul unei duble pe Anfield, si-a continuat duelul cu Liverpool la cateva saptamani dupa ce a reusit sa ii elimine din Champions League. El si-a numit cainele dupa celebrul stadion al lui Liverpool, stadion pe care Atletico a reusit aproape imposibilul.

Fara alte meciuri la care sa se concentreze in aceasta perioada, spaniolul inca sarbatoreste victoria din Liga, postand poze pe Instagram cu catelul sau. In cea mai recenta, acesta statea intins pe burta si se uita pe geam. Poza a fost insotita de titlul "Ziua 22" si de descrierea "Anfield urmareste cum trece viata".

Dupa ce in vara a semnat cu Atletico tocmai din postura de jucator al lui Real Madrid, Llorente se bucura de cele mai importante goluri ale sale si spera sa triumfe in editia din acest an de UCL, sub comanda lui Diego Simeone.

Llorente a jucat trei sezoane la Real, unde a inscris doar 2 goluri si si-a trecut in palmares Liga Campionilor din 2018.