Chelsea mai pierde un jucator excelent, dupa ce a renuntat foarte usor la Lukaku, De Bruyne si Salah

Londonezii au o lista impresionanta de fotbalisti la care au renuntat prea usor si apoi au regretat.

Mario Pasalici (25 ani) va fi cumparat definitiv de Atalanta, in aceasta vara, pentru 15 milioane de euro. Mijlocasul central croat a ajuns la Chelsea, in 2014, la varsta de 19 ani, dupa ce debutase la seniori pentru Hajduk Split, dar nu a jucat niciun meci in cele cateva luni petrecute la Londra. El a fost imprumutat succesiv la Elche (Spania / 2014-2015 / 35 meciuri, 3 goluri), AS Monaco (Franta / 2015-2016 / 29m, 7g), AC Milan (Italia / 2016-2017 / 27 m, 5g) si Spartak Moscova (Rusia / 2017-2018 / 32m, 5g). Incepand cu 2018, el a fost cedat sub forma de imprumut la Atalanta, unde a evoluat titular si a acumulat 71 de meciuri si 15 goluri, doar in acest sezon bifand 29 de prezente si 7 reusite in toate competitiile. Atalanta, care ocupa locul 4 in Serie A si s-a calificat in “optimile” Champions League, unde va juca astazi impotriva Valenciei, a activat clauza de cumparare a fotbalistului.

Chelsea a mai avut sub contract jucatori excelenti, carora nu le-a oferit destul timp de joc sau pe care i-a lasat sa plece prea usor, printre ei gasindu-se Mohamed Salah (2016, 15 mil. euro, AS Roma), Kevin De Bruyne (2014, 22 mil. euro, Wolfsburg), Romelu Lukaku (2014, 35 mil. euro, Everton), Nemanja Matici (2011, 5 mil. euro, Benfica), Arjen Robben (2007, 35 mil. euro, Real Madrid), Juan Cuadrado (2017, 20 mil. euro, Juventus), Ryan Bertrand (2015, 13 mil. euro, Southampton), Filipe Luis (2015, 16 mil. euro, Atletico Madrid), Oriol Romeu (2015, 7 mil. euro, Southampton), Thorgan Hazard (2015, 8 mil. euro, Borussia Monchengladbach), Nathan Ake (2017, 22 mil. euro, Bournemouth), Robert Huth (2006, 9 mil. euro, Middlesbrough) sau Juan Mata (2014, 44 mil. euro, Manchester United).