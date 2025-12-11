Atacantul norvegian Erling Haaland a marcat al 55-lea său gol în Liga Campionilor, miercuri seara, în meciul câştigat de echipa sa, Manchester City, cu scorul de 2-1, pe terenul formaţiei Real Madrid.

Haaland a reuşit această performanţă în doar 54 de partide disputate, dovedindu-se cel mai letal atacant în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi.

Golgheterul lui Manchester City se află acum la un singur gol în spatele olandezului Ruud van Nistelrooy, ocupantul locului 8 în ierarhia all time a marcatorilor din Champions League, şi la două reuşite distanţă de germanul Thomas Muller (locul 7).

Francezul Kylian Mbappe (Real Madrid), care nu a evoluat în partida de miercuri de pe stadionul Bernabeu, din cauza unor probleme medicale, ocupă pe poziţia a şasea în acest clasament istoric, cu 64 de goluri (în 92 de meciuri).

Mbappe este liderul clasamentului marcatorilor din actuala ediţie a Ligii Campionilor, cu 9 goluri, urmat de Haaland şi de nigerianul Victor Osimhen (Galatasaray), ambii cu câte 6 reuşite.

