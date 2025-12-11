Atacantul norvegian Erling Haaland a marcat al 55-lea său gol în Liga Campionilor, miercuri seara, în meciul câştigat de echipa sa, Manchester City, cu scorul de 2-1, pe terenul formaţiei Real Madrid.
Haaland a reuşit această performanţă în doar 54 de partide disputate, dovedindu-se cel mai letal atacant în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi.
Golgheterul lui Manchester City se află acum la un singur gol în spatele olandezului Ruud van Nistelrooy, ocupantul locului 8 în ierarhia all time a marcatorilor din Champions League, şi la două reuşite distanţă de germanul Thomas Muller (locul 7).
Francezul Kylian Mbappe (Real Madrid), care nu a evoluat în partida de miercuri de pe stadionul Bernabeu, din cauza unor probleme medicale, ocupă pe poziţia a şasea în acest clasament istoric, cu 64 de goluri (în 92 de meciuri).
Mbappe este liderul clasamentului marcatorilor din actuala ediţie a Ligii Campionilor, cu 9 goluri, urmat de Haaland şi de nigerianul Victor Osimhen (Galatasaray), ambii cu câte 6 reuşite.
Revelația Anthony Gordon de la Newcastle
Surpriza din topul golgheterilor UCL este însă Anthony Gordon, extrema lui Newcastle, cu 5 goluri marcate (ultimul în 2-2 aseară cu Bayer Leverkusen, când a și fost desemnat jucătorul meciului) și 2 pase decisive în cele 6 partide disputate până acum în Champions League.
Comparativ, în Premier League, internaționalul englez de 24 de ani a înscris doar 2 goluri în 10 meciuri din acest sezon, iar în Cupa Ligii nu a marcat în cele 2 partide jucate.
Clasamentul golgheterilor actualei ediţii Champions League
9 goluri: Mbappe (Real Madrid)
6 goluri: Haaland (Manchester City), Osimhen (Galatasaray)
5 goluri: Gordon (Newcastle), Kane (Bayern Munchen), Martinelli (Arsenal)
4 goluri: Alvarez (Atlético Madrid), Barnes (Newcastle), Martinez (Inter Milano), Paixao (Olympique Marseille), Rashford (FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)
...
Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii)
140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)
129 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, Paris Saint-Germain)
105 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)
90 goluri: Karim Benzema (Franţa/Lyon, Real Madrid)
71 goluri: Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)
64 goluri: Kylian Mbappe (Franţa/Monaco, PSG, Real Madrid)
57 goluri: Thomas Muller (Germania, Bayern Munchen)
56 goluri: Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)
55 goluri: Erling Haaland (Norvegia/RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)
50 goluri: Thierry Henry (Franţa/Monaco, Arsenal, FC Barcelona)
48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
48 goluri: Andrei Şevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)
48 goluri: Mohamed Salah (Egipt/FC Basel, AS Roma, Liverpool)
46 goluri: Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)
... Info: Agerpres
