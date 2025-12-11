Benfica lui Jose Mourinho a obținut o victorie mare în Champions League contra lui Napoli, miercuri seară, scor 2-0. Formația portugheză a legat două victorii consecutive și a ajuns la 6 puncte în grupa unică, astfel că păstrează șanse la o clasare în primele 24.

Jose Mourinho a comentat lupta la titlu din Serie A



La conferința de presă de după meci, având în vedere că tocmai înfruntase o echipă din Italia, Jose Mourinho a fost întrebat pe cine vede campioană în Serie A.



"The Special One" crede că va fi o luptă între Inter, Napoli și AC Milan, însă remarcă două avantaje ale rossonerilor - faptul că nu sunt implicați în cupele europene și că au un antrenor foarte experimentat pe bancă, Massimiliano Allegri.



"E dificil de spus cine va câștiga Serie A. Inter are un potențial uriaș și un lot de top. Napoli, la fel. Milan joacă o singură partidă pe săptămână și are un antrenor fantastic, pe Max Allegri, un antrenor diferit față de Chivu și Conte. Cred că va fi o bătălie la titlu între acestei trei echipe", a spus Mourinho.

Mourinho (62 de ani) a cucerit de două ori titlul de campion în Italia, cu Inter Milano. În sezonul 2009/2010 a reușit tripla istorică formată din Champions League, Scudetto și Coppa Italia.

Clasamentul din Serie A după 14 etape

