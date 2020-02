Dupa transferul lui Ziyech, Chelsea e aproape sa mai aduca un jucator! Cine e fotbalistul dorit de Lampard

Chelsea continua sa se intareasca pentru sezonul viitor.

Dupa ce l-au transferat pe Hakim Ziyech de la Ajax in schimbul a 40 de milioane de euro, Chelsea e arpoape sa rezolve si transferul lui Matias Vecino de la Inter. Mutarea ar urma sa se faca in vara.

Daily Express anunta ca Antonio Conte e gata sa renunte la fotbalist pentru a-si mari bugetul de transferuri. Everton e si ea interesata de Vecino. Cluburile din Premier League il urmaresc si pe Jadon Sancho de la Borussia Dortmund.

Chelsea s-a inteles si cu Willian, iar brazilianul a ajuns la un acord cu formatia londoneza pentru a semna un nou contract, desi se zvonea ca acesta nu va mai ramane la club dupa venirea lui Ziyech.

Vecino are 28 de ani, a evoluat in 16 meciuri in acest sezon de Serie A reusind 2 goluri 2 si 2 pase decisive.