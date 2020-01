Giroud pleaca de la Chelsea pentru o SUMA INFIMA! Cele doua parti s-au inteles deja

Francezului ii expira contractul cu Chelsea in vara.

Olivier Giroud va semna cu Inter Milano. Potrivit Sky Italia, cele doua parti au ajuns deja la un acord, iar anuntul oficial urmeaza sa fie facut in urmatoarele zile.

In varsta de 33 de ani, francezul va pleca la Inter contra sumei de doar 4.5 milioane de euro + bonusuri, ceea ce inseamna ca suma ar putea ajunge la 8 milioane de euro.

Daca nu l-ar fi vandut in aceasta iarna, londonezii riscau sa-l piarda gratis in vara pe Giroud, care a ajuns pe Stamford Bridge, in 2018, pentru 17 milioane de euro, de la Arsenal.

In acest sezon, Olivier Giroud a jucat doar 5 meciuri in Premier League si unul singur in Champions League. Cota de piata a acestuia este de 9 milioane de euro, conform transfermarkt.com.