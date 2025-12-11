EXCLUSIV Situație alarmantă! Ce se întâmplă cu fanii cehi veniți să vadă Craiova - Sparta Praga. Au intervenit autoritățile

Vali Andronescu
Universitatea Craiova - Sparta Praga e diseară, de la ora 19:45.

Universitatea Craiova Sparta Praga
Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League. Meciul va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.

Până joi, la prânz, ar fi trebuit să aterizeze la Craiova zborul suporterilor Spartei Praga, doar că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, mai exact o ceață densă care a lovit orașul, aeronava nu poate ateriza la Craiova, motiv pentru care survolează orașul Târgu Jiu de zeci de minute bune.

Mai jos vedeți cum se prezintă aeroportul din Craiova.

Foto: Corespondenți Pro TV

Autoritățile au decis în cele din urmă ca avionul cu suporterii clubului din Praga să se deplaseze către Otopeni, unde va ateriza și va fi realimentat, în încercarea de a reveni, ulterior, cu suporterii pe aeroportul din Craiova.

Fanii Spartei Praga erau așteptați de forțele de ordine la Craiova (VEZI FOTO de mai jos)

Foto: Corespondenți Pro TV

