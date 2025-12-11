Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League. Meciul va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.



Situație alarmantă! Ce se întâmplă cu fanii cehi veniți să vadă Craiova - Sparta Praga. Au intervenit autoritățile



Până joi, la prânz, ar fi trebuit să aterizeze la Craiova zborul suporterilor Spartei Praga, doar că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, mai exact o ceață densă care a lovit orașul, aeronava nu poate ateriza la Craiova, motiv pentru care survolează orașul Târgu Jiu de zeci de minute bune.



Mai jos vedeți cum se prezintă aeroportul din Craiova.

