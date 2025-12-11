În prezent la Schalke, Karius formează un cuplu cu celebra prezentatoare Diletta Leotta din 2022. În 2023, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Aria, iar acum au anunțat că mai așteaptă un copil.



Anunțul a fost făcut de Diletta pe rețelele de socializare. Aceasta a postat o fotografie, alături de un mesaj.



Diletta și Karius își desfășoară activitățile în țări diferite. Ea este prezentatoarea postului sportiv DAZN, iar portarul joacă pentru Schalke 04 în Zweite Bundesliga, unde a semnat recent un nou contract, valabil până în 2027.



”Crăciunul acesta nu ne puteam dori un cadou mai frumos. Aria devine soră mai mare, iar inimile noastre sunt gata să iubească de două ori mai mult”, a transmis Diletta.

