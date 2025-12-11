❤💙 Băieții noștri întâlnesc, în turul 2 al Cupei României, pe CSU Pitești. Steaua și adversara de astăzi s-au întâlnit acum patru zile, tot la Chiajna, în Divizia A, seria B, iar roș-albaștrii au câștigat cu 50-28. Se va juca o singură manșă în Cupă și avem toate motivele să credem că ne vom califica în sferturile de finală. Forța, Steaua!” , a postat Steaua București, echipă aflată acum în liga a doua.

Astăzi și mâine se dispută meciurile din turul 2 al Cupei României la handbal masculin, la sfârșitul cărora vom afla echipele calificate în sferturile de finală ale competiției.

Dinamo, campioana en-titre, este și deținătoarea Cupei și a Supercupei României



”HANDBAL. Ultimul meci din 2025 în Sala Dinamo

🏆Cupa României, turul 2 (manșă unică)

💥DINAMO - CSM Constanța

⏱️Ora 18:00

După acest meci, campionii mai au o deplasare la Suceava (restanță din etapa a 7-a a Ligii Naționale), după care intră în vacanță”, a anunțat și CS Dinamo București, care a precizat că meciul va fi transmis live pe pagina de Facebook CS Dinamo Handbal.

Partida CSU Suceava - Dinamo din Liga Zimbrilor va putea fi urmărită pe Pro Arena și VOYO duminică, de la ora 17:30.

