Aflăm echipele calificate în sferturile Cupei României! Dinamo și Steaua joacă astăzi Handbal
Cupa României la handbal masculin continuă cu partidele din turul al doilea.

Astăzi și mâine se dispută meciurile din turul 2 al Cupei României la handbal masculin, la sfârșitul cărora vom afla echipele calificate în sferturile de finală ale competiției.

Programul meciurilor din turul 2 al Cupei

Astăzi

14:00 Steaua - CSU Pitești

17:00 CS Politehnica Iași - SCM Politehnica Timișoara

17:30 CSU Suceava - CSM Vaslui

18:00 CS Minaur Baia Mare - CS Universitatea Cluj

18:00 Dinamo - CSM Constanța

18:00 ACS HC Buzău 2012 - CSM București

18:30 CSM Oradea - CSM Făgăraș

Mâine

18:00 CSO Teutonii Ghimbav - AHC Potaissa Turda

Din liga a doua, Steaua visează la Cupa României

”🤾 HANDBAL

❤💙 Băieții noștri întâlnesc, în turul 2 al Cupei României, pe CSU Pitești. Steaua și adversara de astăzi s-au întâlnit acum patru zile, tot la Chiajna, în Divizia A, seria B, iar roș-albaștrii au câștigat cu 50-28. Se va juca o singură manșă în Cupă și avem toate motivele să credem că ne vom califica în sferturile de finală. Forța, Steaua!”, a postat Steaua București, echipă aflată acum în liga a doua.

Dinamo, campioana en-titre, este și deținătoarea Cupei și a Supercupei României

”HANDBAL. Ultimul meci din 2025 în Sala Dinamo

🏆Cupa României, turul 2 (manșă unică)

💥DINAMO - CSM Constanța

⏱️Ora 18:00

După acest meci, campionii mai au o deplasare la Suceava (restanță din etapa a 7-a a Ligii Naționale), după care intră în vacanță”, a anunțat și CS Dinamo București, care a precizat că meciul va fi transmis live pe pagina de Facebook CS Dinamo Handbal.

Partida CSU Suceava - Dinamo din Liga Zimbrilor va putea fi urmărită pe Pro Arena și VOYO duminică, de la ora 17:30.

Dinamo, campioana en-titre, este și deținătoarea Cupei și a Supercupei României.

