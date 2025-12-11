Astăzi și mâine se dispută meciurile din turul 2 al Cupei României la handbal masculin, la sfârșitul cărora vom afla echipele calificate în sferturile de finală ale competiției.
Programul meciurilor din turul 2 al Cupei
Astăzi
14:00 Steaua - CSU Pitești
17:00 CS Politehnica Iași - SCM Politehnica Timișoara
17:30 CSU Suceava - CSM Vaslui
18:00 CS Minaur Baia Mare - CS Universitatea Cluj
18:00 Dinamo - CSM Constanța
18:00 ACS HC Buzău 2012 - CSM București
18:30 CSM Oradea - CSM Făgăraș
Mâine
18:00 CSO Teutonii Ghimbav - AHC Potaissa Turda
Din liga a doua, Steaua visează la Cupa României
”🤾 HANDBAL
❤💙 Băieții noștri întâlnesc, în turul 2 al Cupei României, pe CSU Pitești. Steaua și adversara de astăzi s-au întâlnit acum patru zile, tot la Chiajna, în Divizia A, seria B, iar roș-albaștrii au câștigat cu 50-28. Se va juca o singură manșă în Cupă și avem toate motivele să credem că ne vom califica în sferturile de finală. Forța, Steaua!”, a postat Steaua București, echipă aflată acum în liga a doua.