CUTREMUR la Chelsea! Frank Lampard vrea sa scape de cel mai scump portar din istorie! Kepa Arrizabalaga nu mai e dorit pe Stamford Bridge! Cine ii poate lua locul

Frank Lampard nu il mai vrea pe Kepa.

Antrenorul celor de la Chelsea, Frank Lampard, vrea sa scape de cel mai scump portar din istorie. Chelsea a platit in urma cu doi ani 80 de milioane de euro pentru a-l transfera pe portarul spaniol de la Athletico Bilbao. Potrivit celor de la Mirror, Lampard i-a gasit deja inlocuitor lui Kepa si ar vrea sa il aduca pe portarul celor de la Burnley, Nick Pope (27 de ani). Potrivit sursei citate, conducerea clubului londonez nu este de acord cu decizia lui Lampard, mai ales ca au platit o suma uriasa de bani pentru a-l transfera.

In meciul disputat de Chelsea in weekend impotriva celor de la Leicester, scor 2-2, Kepa a fost lasat pe banca de Lampard, in locul sau fiind preferat Caballero.

54 de partide a strans Kepa in poarta lui Chelsea pana in acest moment si este cotat la 60 de milioane pe euro pe transfermarkt.com