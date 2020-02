E dorit de Barcelona si PSG, dar poate ajunge la Chelsea! Cine e fotbalistul pentru care se bat gigantii din fotbalul european

Chelsea e aproape sa faca un transfer important in vara.

Andre Onana, portarul lui Ajax, este dorit de cluburi imporate ale Europei, precum Barcelona si Paris Saint-Germain.



Conform Daily Mirror, Onana isi doreste insa o mutare la Chelsea, echipa care e in cautarea unui portar dupa evolutiile slabe ale lui Kepa Arrizabalaga. Portarul lui Chelsea are unul dintre cele mai slabe procentaje in ceea ce priveste mingile salvate dintre toti portarii din top 5 campionate ale Europei.

Kepa a fost rezerva in meciul cu Leicester din etapa trecuta de Premier League, insa Caballero, cel care a fost titular, are 38 de ani si nu poate fi o optiune pe termen lung pentru Chelsea.

23 de ani are portarul camerunez al lui Ajax.