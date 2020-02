22:00 Chelsea - Manchester United! Meci TOTAL pe Stamford Bridge! Aici: TOT ce trebuie sa stii despre jocul de azi

Derby-ul dintre Chelsea si Machester United a avut loc pentru prima data pe 25 decembrie, 1905, cu 13 ani inaintea Marii Uniri!

In acel prim meci, nicio echipa nu a reusit sa inscrie. Partida s-a incheiat cu o remiza alba.

Chelsea si United s-au intalnit de 185 de ori in toata istoria lor. La confruntari directe, diavolii conduc detasat. Au 80 de victorii, 51 de meciuri s-au incheiat la egalitate, iar Chelsea a reusit sa se impuna de 54 de ori. Meciul de azi pune in prim plan doi fosti mari jucatori, care au fost rivali in teren, iar acum au ajuns adeversari pe bancile tehnice.

Lampard si Solskjær s-au intalnit deja de doua ori. Norvegianul i-a stricat debutul lui Frank Lampard, reusind sa il invinga in luna august a anului trecut cu un scor usturator: 4-0. In al doilea meci al sezonului, United s-a impus din nou, de data aceasta pe Stamford Bridge, cu scorul de 2-1, in Cupa Ligii.



In istoria lor, cele doua cluburi au reusit sa se intersecteze chiar si intr-o finala de Champions League. S-a intamplat in 2008, cand a fost nevoie de loviturile de la 11 metri pentru ca United sa se impuna. Cristiano Ronaldo a deschis scorul in minutul 25, insa chiar actualul antrenor al lui Chelsea, Lampard, a restabilit egalitatea in minutul 45. Chiar daca a marcat in timpul regulamentar, Ronaldo nu a inscris de la 11 metri, insa ratarile lui Terry si Anelka, i-au adus trofeul lui United.



Astazi va avea loc infruntarea cu numarul 186 dintre Chelsea si Manchester United, iar 'diavolii' cauta sa confirme victoria din tur cu inca 3 puncte. Ultima data cand a reusit o dubla victorie intr-un sezon a fost in 1987-1988.

Statistica din acest sezon nu este de partea lui Lampard. Chelsea a reusit sa castige mai multe puncte in deplasare decat acasa in actuala stagiune, iar din cele 43 de goluri reusite in Premier League doar 16 au fost marcate pe Bridge. Indisponibil de la inceputul lunii, golgeterul Tammy Abraham (13 reusite) va fi apt de joc pentru meciul din aceasta seara. Chelsea este neivinsa in cele 9 partide din acest sezon in care Abraham a marcat, reusind sa se impuna de 8 ori.



Nici statisticile momentului pentru United nu arata prea bine. "Diavolii" au reusit sa castige un singur meci de Premier League in 2020. Doar Crystal Palace sta mai rau la acest capitol dintre toate echipele din Anglia.

