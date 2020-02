Se ZGUDUIE Madridul! Arsenal, Chelsea si Manchester City se dueleaza pentru un star al celor de la Real Madrid! Perez a spus ca il da si i-a fixat pretul! Cine poate pleca de pe Bernabeu! Anuntul momentului in Spania

Un jucator important de la Real Madrid ar putea pleca de pe Bernabeu.

Jucatorul celor de la Real Madrid, Isco, ar putea sa plece de la Real Madrid in vara, in schimbul sumei de 75 de milioane de euro. Trei echipe sunt pe urmele sale si anume Arsenal, Chelsea si Manchester City, iar Florentino Perez ar fi dispus sa reunute la mijlocas, daca i se ofera suma ceruta. Isco a reusit sa marcheze doar de doua ori in 20 de meciuri in acest sezon si nu a oferit nici o pasa de gol. Chiar si asa, Zinedine Zidane i-a oferit numeroase sanse fotbalistului iberic, insa in majoritatea partidelor in care a evoluat a avut o prestatie modesta.

Presedintele madrilenilor, Florentino Perez, vrea sa sparga banca si sa il aduca la vara pe Mbappe, iar daca Isco ar pleca in schimbul sumei de 75 de milioane ar putea reprezenta un plus in conturile echipei.

Arsenal and Chelsea are both believed to be considering a surprise move for £63m-rated Spanish attacking midfielder Isco. More football gossip ???? https://t.co/DAfq2xORge #bbcfootball pic.twitter.com/liztWikKMg — BBC Sport (@BBCSport) February 15, 2020