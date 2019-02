Cand si unde va fi inmormantat Emiliano Sala! Anuntul facut despre funerariile fotbalistului argentinian

Emiliano Sala a murit in accidentul aviatic care a marcat inceputul de an in fotbalul mondial.

Emiliano Sala fusese transferat de Cardiff City de la Nantes. Acesta facea deplasarea la Cardiff cu un avion privat, cand aeronava s-a prabusit in Canalul Manecii. Trupul neinsufletit al fotbalistului a fost recuperat din epava avionului.

Dupa investigatii, a reiesit ca acesta murise deja in momentul in care aeronava a plonjat in apa, cel mai probabil in urma unei lovituri la cap.

Emiliano Sala va fi inmormantat in Argentina. Sicriul cu trupul sau va ajunge la Progreso, localitatea natala a fotbalistului, si va fi depus in sala de sport a clubului San Martin, acolo unde va avea loc in priveghi.

"Corpul sau va fi depus in sala de sport de langa sediul clubului San Martin si va fi un priveghi. Cred ca inmormantarea va avea loc sambata. Familia lui decide. Mama, sora si fratele au sosit deja la Progrso", a declara primarul Julio Muller.

In accidentul aviatic a disparut si pilotul David Ibbotson, al carui trup nu a fost gasit inca. Operatiunile de cautare contiua.