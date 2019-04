Doua persoane, ARESTATE in cazul publicarii fotografiei cu cadavrul lui Emiliano Sala! Cine sunt suspectii

Emiliano Sala a murit in luna ianuarie in urma unui tragic accident aviatic.

Doua persoane au fost arestate dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini cu cadavrul fostului fotbalist Emiliano Sala.

O femeie de 48 de ani si un barbat de 62 de ani au fost retinuti in cazul publicarii in spatiul virtual a fotografiilor de la autopsia lui Emiliano Sala, fotbalistul argentinian care si-a pierdut viata in urma tragicului accident aviatic petrecut in luna ianuarie, imediat dupa oficializarea transferului sau de la Nantes la Cardiff City.

Politistii au solicitat oamenilor sa nu mai distribuie imagini cu cadavrul lui Sala "deoarece provoaca si mai multa suferinta familiei si prietenilor fostului fotbalist".

Femeia arestata, a carei identitate nu a fost dezvaluita, originara din Corsham, Wiltshire, a fost eliberata pe cautiune, potrivit BBC. De asemenea, si barbatul, originar din Calne, Wiltshire, a fost eliberat, insa este in continuare investigat in dosar.

Corpul neinsufletit al lui Emiliano Sala a fost supus autopsiei pe 7 februarie, la morga din Dorset. Cei doi suspecti au fost cercetati din 13 februarie, dupa ce fotografia cu cadavrul a aparut pe Twitter.

"Dosarul a fost trimis procuraturii saptamana trecuta, pentru a se decide daca acuzatiile pentru urmarirea penala ar trebui aduse celor doi indivizi aflati sub ancheta politiei din Wiltshire", a spus ofiterul Gemma Vinton din cadrul Politiei din Wiltshire.