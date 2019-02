EMILIANO SALA | Misterul socant din spatele tragediei! Jurnalistii britanici au cautat proprietarul avionului si au gasit un BIROU GOL

Inspectorii incearca sa determine cauzele tragediei care a dus la moartea lui Emiliano Sala si disparitia pilotului David Ibbotson.

Moartea jucatorul argentinian Emiliano Sala este in continuare invaluita de mister dupa ce inspectorii au decis sa ascunda numele proprietarului avionului care s-a prabusit pe 21 ianuarie in Canalul Manecii. Jucatorul zbura catre Cardiff pentru a se alatura noii sale echipe, la care s-a transferat pentru 20 de milioane de euro.

Avionul Piper Malibu N264DB cu un singur motor care s-a prabusit luna trecuta are un proprietar anonim. Air Accidents Investigation Branch (AIIB), cei care examineaza accidentul, incearca sa gaseasca proprietarul, insa modul in care este listat acest lucru face dificila identificarea lui si tragerea la raspundere din punct de vedere financiar.

In acest moment, avionul este inregistrat ca apartinand de Southern Aircraft Consultancy Inc., o firma britanica, ceea ce inseamna ca adevaratul proprietar se poate ascunde in spatele companiei. Administratia Aviatica sustine ca nu exista fosti proprietari ai aeronavei ce avea 39 de ani vechime. Cei de la Daily Mail sustin ca exista 2 suspecti, insa numele lor nu au fost dezvaluite. In timpul investigatiei, jurnalistii britanici au mers la sediul firmei iar acesta era complet gol iar intrebarile puse de jurnalisti au fost ignorate la alte 2 adrese din Marea Britanie.