Iubita secreta a lui Emiliano Sala vorbeste pentru prima data despre tragedie: "Am sperat pana in ultima clipa" FOTO

Brazilianca Luiza Ungerer sustine ca l-a vazut pe Sala ultima data de ziua ei, pe 14 ianuarie.

Emiliano Sala a fast gasit in Canalul Manecii, dupa ce avionul in care zbura spre Cardiff s-a prabusit. Autoritatile l-au cautat timp de doua saptamani, iar in prezent il cauta pe pilot.

Brazilianca Luiza Ungerer, voleibalista in varsta de 31 de ani, a jucat in ultimii 8 ani in Franta si sustine ca avea o relatie secreta cu fostul atacant al lui Nantes.

Ultima data, cei doi s-au vazut pe 14 ianuarie, de ziua ei de nastere. Pe 21 ianuarie, Sala revenea la Nantes ca sa-si ia adio de la fostii sai colegi dupa ce se transferase la Cardiff in Premier League pentru 20 milioane ed euro.

Luiza spune insa ca a schimbat mesaje cu Sala chiar si in ziua disparitiei, insa a refuzat sa publice conversatiile.

Ea spune insa ca Sala era extrem de fericit pentru transferul la Cardiff si considera ca s-a mutat in "cel mai tare campionat din lume".

Luiza a postat un mesaj emotionant in ziua in care cadavrul lui Sala a fost identificat de autoritati. "Cum mi-ai spus: iti multumesc pentru ca esti cine esti. O sa te iubesc pe veci!", a scris voleibalista.

Iubita lui Emiliano Sala: Acum, o sa traiesc eu si pentru el!



"Mi-a zis ca a semnat cu Cardiff si ca o sa joace acolo. Eram foarte bucuroasa pentru ca am vazut ca era fericit. Era visul sau sa joace in Premier League, cel mai tare campionat din lume. Imi doream enorm sa fie gasit. Au fost oameni care ma intrebau lucruri oribile despre accident. E foarte greu. Toata lumea il recunoaste pe strada, mergeau la el ca sa faca poze si il intrebau cum de marcheaza atatea goluri. Era surprinzator pentru el pentru ca era o persoana simpla si nu intelegea. Era un om pur, fara intentii rele, chiar naiv uneori. Am sperat pana cand au anuntat oficial ca a murit ca este in viata si ca se va intoarce la mine. Am avut speranta. Va dati seama, nu stiam unde e avionul, nu stiam ce se va intampla, mai ales ca au si incetat cautarile. Acum, trebuie sa fiu fericita, pentru el si pentru mine. Trebuie sa traiesc eu si pentru el. O sa incerc sa fiu cat mai fericita pentru ca stiu ca asta isi dorea", a spus Luiza pentru Globo.