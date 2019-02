Gest incredibil facut de patronul celor de la Cardiff City! Ce decizie a luat dupa tragedia lui Emiliano Sala

Pilotul avionului disparut pe 21 ianuarie inca nu a fost gasit.

Patronul celor de la Cardiff City, Vincent Tan, a facut o donatie de 50.000 de lire sterline pentru operatiune de gasire a pilotului David Ibbotson. Acesta este in continuare disparut dupa tragedia din ianuarie, cand avionul in care se afla barbatul de 59 de ani alaturi de fotbalistul Emiliano Sala s-a prabusit in Canalul Manecii.

Campania de strangere de fonduri a fost lansata vinerea trecuta si are un obiectiv de 300.000 de lire pentru ca operatiunea sa fie demarata. Momentan, peste 10.000 de persoane au donat pentru un total de 225.000 de lire sterline dupa 4 zile. Kylian Mbappe a donat si el 30.000 de lire pentru campania, dupa ce donase aceeasi suma pentru operatiunea de gasire a lui Sala.

Operatiunea privata de descoperire a lui Emiliano Sala a dat roade rapid, epava avionului fiind descoperita pe fundul Canalului Manecii in prima zi a operatiunii. In interiorul epavei a fost descoperit cadavrul lui Emiliano Sala, identificat pe baza amprentelor.