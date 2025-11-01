INTERVIU Insider în baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai României. Interviu-fulger cu Octavian Stoica "Geolgău"

Insider &icirc;n baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai Rom&acirc;niei. Interviu-fulger cu Octavian Stoica Geolgău Box
Andru Nenciu
Sport.ro l-a vizitat la o ședință de antrenament pe Octavian Stoica "Geolgău".

Octavian Stoica Box interviu geolgau
Octavian Stoica 'Geolgău' trăiește la prezentul continuu pentru nobila artă. Retragerea din carieră i-a deschis un nou drum. Și-a spus că vrea să-i învețe și pe cei mici tainele nobilei arte și a promis că va face tot ce poate pentru a scoate campioni.

La sala Acedemiei GBP, în Pantelimon, la fosta fabrică Antilopa, "Geolgău" a pus bazele unui grup tenace de copii, cadeți și juniori. Publicul larg vede doar meciurile mari, de seniori, la amatori și profesioniști, dar până acel nivel e un labirint întortocheat.

Fiecare victorie vine ca o compresă rece pe frunțile asudate de micii boxeri în sute de ore de antrenament.Ce se întâmplă la baza piramidei boxului românesc?

Idolul tău?
Muhammad Ali.

Cel mai tehnic pugilist all-time?
Muhammad Ali.

Cel mai spectaculos pugilist din istorie?
Muhammad Ali.

Cu cine ai fi vrut să te bați?
Cu Muhammad Ali dacă ar fi fost categoria mea.

Cel mai bun sfat pe care-l transmiți elevilor tăi?
Să muncească, să muncească, să se pregătească, să se ducă la școală, să-și asculte părinții, profesorii, familia. Să muncim împreună, să avem satisfații: medalii.

"Deveniți campionii României și rămâneți în istorie!"

Boxul înseamnă și...
Boxul e o artă, boxul nu-l poate face oricine. Bătaia o poate face oricine. Boxul e un stil de viață, prin box îți poți face un nume. Eu mi-am făcut un nume prin box. Asta le zic copiilor: deveniți campionii României și rămâneți în istorie. Vicecampionul... bronzul... nu-și aduce lumea aminte de ei.  

Alimentația ce înseamnă în box?
Înseamnă totul. Degeaba muncesc aici, slăbesc un kg, două pe antrenament. Când ajung acasă trec la showerma, nu mănâncă sănătos. Trebuie să simțim că muncim. Dacă tot slăbim la antrenament, nu trebuie să mânânce copiii târziu.

"La un campionat național de seniori avem 60 de sportivi"

Ia amploare din nou boxul în România?
Tradiția o avem, copiii vin, îi pregătim, îi ducem la cadeți, juniori. Dar nefiind ajutați copiii ăștia se pierd. La un campionat național de seniori avem 60 de sportivi. Câte meciuri pot ieși? La cadeți, juniori avem 200-300. Trebuie ajutați de stat, de sportiv.

Ești antrenor de box, dar mai ești pentru copiii de la Academia GBP și...
Sunt ca un părinte, sunt șofer, medic, psiholog. Sunt de toate pentru ei.

"Du-te, bă, cu boxul tău!"

Partea mentală ce rol are?
Trebuie să-l iei pe copil, să-i explici. Când avem turnee trebuie să fie siguri că au prezențe la ore, că au note, pentru ca să aibă posibilitatea să-și ia liber o săptămână. Nu mai sunt profesorii care erau înainte. Înainte profesorii îi motivau pe copii și îi lăsau la sport. Acum le mai zic: "Du-te, bă, cu boxul tău!"

O ultimă chestiune! Sfaturile de preț pentru boxeri, pentru a-i ambiționa, sunt...
Veniți la box! În general, faceți sport! Sportul însemană sănătate, sportul înseamnă totul.

Octavian Stoica "Geolgău": "Bătaia o fac mulți, dar boxul e o artă, un stil de viață"

Octavian Stoica, supranumit în lumea boxului "Geolgău", e un personaj foarte cunoscut în nobila artă din România. Născut pe 7 aprilie 1968, Stoica a făcut parte din echipa de aur din anii 80 alături de Francisc Vaștag, Rudel Obreja, Mihai Leu, Daniel Dumitrescu sau Vasile Nistor, apoi a trecut după Revoluție la profesioniști. 

⚪ 4 campioni mondiali au fost adversarii lui Octavian Stoica: Markus Beyer, Byron Mitchell, Mohamed Benguesmia, Evans Ashira

⚪ "Geolgău" are în prezent o școală de box la Ștefănești

⚪ În 1989 a participat cu România la Campionatul Mondial de la Moscova

⚪ A fost sportiv al clubului Dinamo

