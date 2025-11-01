Declarația surprinzătoare a lui Ioan Ovidiu Sabău înainte de U Cluj - FCSB

Alexandru Hațieganu
Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre duelul dintre FCSB și U Cluj de sâmbătă, 1 noiembrie.

FCSBU ClujSuperligaIoan Ovidiu Sabau
Partida U Cluj - FCSB, din etapa a 15-a de Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB vine după victoriile din campionat și din Cupa României, 4-0 cu UTA în runda trecută din Superliga și 3-1 în cupă cu Gloria Bistrița.

De cealaltă parte, U Cluj are tot două victorii în ultimele partide, 2-1 cu Oțelul în campionat și tot 2-1 cu Metalul Buzău în Cupa României

Predicție surprinzătoare a lui Ioan Ovidiu Sabău înainte de U Cluj - FCSB

Ioan Ovidiu Sabău a prefațat meciul dintre cele două vecin de clasament, iar fostul tehnician al „Șepcilor Roșii” e de părere că U Cluj se va impune în duelul cu FCSB.

Sabău are mare încredere în Cristiano Bergodi și cred că înlocuitor său este capabil să obțină succesul pe teren propriu în fața campioanei României.

„Eu cred că U Cluj câștigă, asta e părerea mea. Cum a zis și Cristiano Bergodi, este o echipă care are încredere și forță în momentul de față. Este și publicul, mai vin și după două victorii și cred că FCSB poate fi învinsă. Cei de acolo nu trec prin momente foarte bune.

U Cluj stă bine pe partea defensivă acum, se așază în teren, închid spațiile, stau retrași. Mi-aș dori mult să învingă că sunt acolo lângă play-off și este o echipă de fotbal. (n.r. despre Cristiano Bergodi) Trebuia altceva la echipă, așa cum am zis și eu. Trebuia alt fel de abordare, altfel de discuții după 3 ani extrem de încărcați”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform digisport.ro.

Înaintea duelului de pe Cluj Arena, FCSB se află pe locul zece în clasament și are 17 puncte, în timp ce U Cluj are 18 puncte și este pe poziția a noua.

