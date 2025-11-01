Declarația surprinzătoare a lui Ioan Ovidiu Sabău înainte de U Cluj - FCSB

Partida U Cluj - FCSB, din etapa a 15-a de Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB vine după victoriile din campionat și din Cupa României, 4-0 cu UTA în runda trecută din Superliga și 3-1 în cupă cu Gloria Bistrița.

De cealaltă parte, U Cluj are tot două victorii în ultimele partide, 2-1 cu Oțelul în campionat și tot 2-1 cu Metalul Buzău în Cupa României



Predicție surprinzătoare a lui Ioan Ovidiu Sabău înainte de U Cluj - FCSB



Ioan Ovidiu Sabău a prefațat meciul dintre cele două vecin de clasament, iar fostul tehnician al „Șepcilor Roșii” e de părere că U Cluj se va impune în duelul cu FCSB.

Sabău are mare încredere în Cristiano Bergodi și cred că înlocuitor său este capabil să obțină succesul pe teren propriu în fața campioanei României.